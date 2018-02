Nije edysje Cinema Literair yn sintrale OBA

Op 13 febrewaris is der in nije edysje fan de moanlikse searje Cinema Literair yn de sintrale iepenbiere biblioteek yn Amsterdam (OBA). Skriuwer en livepresintator Theodor Holman en filmsjoernalist Gawie Keyser besprekke de ferfilming fan To Kill a Mockingbird fan Harper Lee út 1960.

Leafhawwers fan boeken en films kinne har hert wer ophelje by Cinema Literair. De moanlikse praatsjo dêr’t boeken en films yn besprutsen wurde troch Theodor Holman en Gawie Keyser. Diskear is skriuwer Thomas Heerma van Voss te gast. Hy giet yn op it wurk fan Harper Lee en benammen op To Kill a Mockingbird en de ferfilming dêrfan troch Richard Mulligans. Oanslutend op it petear wurdt de film draaid. Cinema Literair set op 13 febrewaris om 19.30 oere útein yn it OBA-teater oan de Oosterdokskade 143 yn Amsterdam. Kaarten binne te krijen fia oba.nl/cinemaliterair.

Boekferfilmings yn ’e buert

Yn de OBA-fêstigings yn ’e buert binne geregeld boekferfilmings.

Op 13 febrewaris is bygelyks Boek en film: The Notebook yn OBA Olympisch Kwartier. Om 13.00 oere is earst de fertoaning fan de film. Dêrnei sil Rita Bonenberg it boek en de film besprekke. Reservearje foar Boek en film kin oan ’e baly fan OBA Olympisch Kwartier, fia olympischkwartier@oba.nl of 020-6769220.

Op 28 febrewaris is Boek en film: Het licht van de Zee yn OBA Waterlandplein. Om 13.00 oere is earst de filmfertoaning. Dêrnei sil Rita Bonenberg it boek en de film besprekke. Reservearje kin oan ’e baly fan OBA Waterlandplein, fia waterlandplein@oba.nl of 020-6365885.