Nije aksjes fan Sis Tsiis

By de iepening fan Lân fan Taal njonken de Aldehou wie in lytse delegaasje fan Sis Tsiis oanwêzich om te protestearjen tsjin de ûntheffingen dy’t de Provinsje jout oan skoallen om bern de Fryske taal by te bringen.

Inisjatyfnimmer Piter Dykstra dêroer: “De Provinsje jout in protte jild út foar de Kulturele Haadstêd 2018, mar docht in hiel lyts bytsje as it derop oankomt om bern yn Fryslân it Frysk leare te litten.” De aksje krige in protte stipe fan de taskôgers, sels in oantal Hollânsktaligen koene harren deryn fine. It wie noflik en gesellich op it Aldehousterplein dêr’t in prachtige powerpointpresintaasje op de Aldehou jûn waard oer Lân fan Taal.

In oare dielnimmer, Martinus Jellema, ferklearre dat it syn earste demonstraasje yn syn libben wie: “Ik haw noch nea op strjitte rûn om earne tsjin te protestearjen. Dit is myn earste kear, bytsje senuweftich, mar it is tige gesellich, in protte oanspraak. Hie ik nea tocht. Oare kear bin ik der wer by.”

Piter Dykstra: “It wie no wat koart dei, mar Sis Tsiis sil yn it pinksterwykein in grutte demonstraasje hâlde, mei de Nord- en Ost-Friesen dy’t yn dat wykein yn Ljouwert oankomme. Dat dogge wy yn it kader fan Tuhuupe luupe. Fierders tinke wy, no’t de Slachtemaraton net trochgiet, dat Sis Tsiis dy maraton ek rinne kin fansels. De earste stap is al set. Fierder nijs oer de maraton komt ynkoarten.”

Tuhuupe luupe is in ambisjeus plan dat útgiet fan de seksje Noard fan de Fryske Rie: yn it ramt fan LF2018 wurdt fan 18 oant 20 maaie in fytstocht holden fan Bredstedt yn Noard-Fryslân, troch East-Fryslân hinne, nei Ljouwert ta.