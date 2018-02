Nij boek oer filosofy en keunst: ‘Er zit iets achter’

Oan ’e hân fan prachtich yn kleur ôfprinte keunstwurken lit filosoof Arthur d’Ansembourg sjen hoe’t filosofen neitinke oer keunst. Hy besprekt filosofyske fragen dy’t beskûlgean efter keunstwurken en beskriuwt hoe’t opfettings oer skjintme en keunst radikaal feroarje yn de moderne tiid.

D’Ansembourg lit ek it keunstwurk sels sprekke. Byldzjende keunst jout net allinnich wat te sjen, mar befettet boppedat in fisueel antwurd op filosofyske fragen. De krêft fan keunst blykt as Arthur d’Ansembourg stilstiet by de ferbylding fan it kwea, it moaie en it ferhevene. Wat is de rol fan jins lichem yn it ûndergean fan it keunstwurk? En wat is de betsjutting fan it aldendeiske yn de hjoeddeiske keunst? Dat is te lêzen yn Er zit iets achter.

€ 44,95 | 384 siden yn kleur | lúkse sêfte efterkant | 17 x 24 cm | ISBN: 978-94-91693-96-0

Oer de auteur

Arthur d’Ansembourg studearre filosofy oan de Universiteit fan Amsterdam en München. Sûnt 2002 wurket er yn it folwoekseneûnderwiis. Hy fersoarget ûnder oare de Basisoplieding Estetika en Keunstfilosofy oan de Ynternasjonale Skoalle foar Wiisbegearte. Hy begeliedt sokratyske petearen oer keunst en jout filosofyske rûnliedings yn museale ynstellings.