Nij boek oer de Dútske besetting: ‘Stelling Terschelling’

Boekoankundiging

It boek Stelling Terschelling dat ûnder oare oer it Dútske kommandosintrum op Skylge giet, waard freed 2 febrewaris ûnder grutte belangstelling presintearre troch auteur Jan M. Smit.

Yn 248 siden nimt er de lêzer tusken oare bysûnderheden mei werom nei dy tsjustere perioade fan ’40-’45, dêr’t de Dútske besetters yn besochten om it noardlik loftrom te kontrolearjen troch it pleatsen fan grutte radarsystemen en it tapassen fan snoade ûnderskeppingstechniken foar alliearre fleantugen.

Bunkerstelling Tiger

Dat waard mei uterste presyzje koördinearre fan de wichtige bunkerstelling Tiger op Skylge ôf. De Tiger is ien fan in lyts tal stellingen yn Nederlân dy’t noch hast folslein oanwêzich is, mar nei de oarloch hielendal ûnder it sân skood waard. In groep frijwilligers hat de lêste jierren in protte bunkers bleatlein. In pear wurde no opnij ynrjochte wêrûnder de Berta kommandobunker, dêr’t it kasko aardich fan yntakt bleaun is.



Kaartsystemen

Jan M. Smit hat mei Stelling Terschelling in sawol weardefol as unyk stikje wurk ôflevere. It boek is flot en begryplik skreaun en jout de lêzer in krekt ynsjoch yn de taktyske kant fan de Twadde Wrâldoarloch. In tal kaartsystemen, dêr’t fan tocht waard dat se ferlern wiene, binne mei harren plottafels rekonstruearre en foarsjoen fan útlis oer hoe’t dy brûkt waarden. De auteur helle yn syn boekpresintaasje in sitaat fan Anne Frank oan: “Wat bard is kin net weromdraaid wurde, mar men kin foarkomme dat it wer bart.” Auteur: “Ik hoopje dat dit boek en it Skylger bunkermuseum bydrage kinne oan de beljochting fan in tal aspekten fan de striid foar de frijheid!”

Earste eksimplaar útrikt

It earste eksimplaar waard útrikt oan Lieuwe Kaspers. Dy hat him ûnmisber toand foar de krekte rekonstruksje fan it unike kaartmateriaal. De skriuwer syn fou en de frou fan Kaspers krigen beide in bosk blommen foar de hûnderten oeren dat se harren manlju misse moasten mei it gearstallen fan it boek.

Ferkeapynformaasje

It boek is by de boekhannels Funke en Rosenberg op Skylge foar € 24,95 te keap. Foar gruttere partijen kinne kontakt opnommen wurde mei de útjouwer, jan1.smit@wxs.nl.