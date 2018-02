Nederlân solidêr mei de Papoea’s?

troch Hindrik van der Meer

De krekt opstapte minister fan útlânske saken stelde by syn besites oan Turkije en Sina de minskerjochten yn dy lannen oan ’e oarder. Dat wie moai fansels, mar de Papoea’s yn Nederlân wachtsje al jierren op sa’n gebeart fan de Nederlânske regearing. De Papoea’s binne ommers in haadstik út ús eigen skiednis. Yn it eardere ‘Nederlandsch Nieuw-Guinea’ is troch moard, ûnderdrukking en transmigraasje in ‘slow motion genocide’ oan ’e gong. De Papoea’s binne sadwaande in minderheid wurden yn harren eigen lân en hawwe nettsjinsteande harren ‘spesjale autonomy’ neat te fertellen. In boargerinsjatyf is geande om foar april fjirtichtûzen hantekeningen te krijen foar it fersyk oan de Twadde Keamer om it ûnrjocht dat de Papoea’s oandien wurdt op de aginda te setten. Op dit stuit wenje der in fiiftûzen fan harren yn Nederlân. Foar it grutste part binne hja it neiteam fan de Papoea’s dy’t hjir hinne flechten.

De measte minsken, dy’t jonger binne as ik – en dat binne der in hiel soad – seit Nederlânsk Nij-Guineä neat mear. Oant en mei 1948 wie it in part fan Nederlânsk Yndië. Nei in fûle striid slagge it de Yndoneziërs, ûnder lieding fan Soekarno om sels de macht yn hannen te krijen. De polisjonele aksjes dy’t Nederlân yn de jierren dêrfoar útfierde, makken in soad slachtoffers, benammen ûnder de minsken dêre, mar ek gâns Nederlânske militêren sneuvelen.

Hast alle eilannen fan it eardere Nederlânsk Yndië waarden in part fan de nije selsstannige steat Indonesia, mar Nij-Guineä bleau oant 1962 ûnder Nederlânsk bestjoer. It grutte eilân, fjirtjin kear Nederlân, is tige ryk oan natuer, kultuer en grûnstoffen.

Nei 1949 groeide yn Nederlân mar hiel stadich it besef dat dat eilân net altyd in koloanje bliuwe koe, mar op ’en doer selsstannich wurde moast. Dochs slagge dat net: Nederlân sette te let útein om de ferantwurdlikheid oer te dragen. Tekenjend is foar my altyd dat yn dat fiere lân it Nederlânsk de offisjele taal bleau, wylst it Maleisk al iuwen en iuwen as hannelstaal brûkt waard yn de kontakten tusken de eilannen fan de Yndyske archipel. Om de bedoelingen mei Papoea foar de wrâld dúdlik te meitsjen kaam der yn desimber 1961 – wy wennen dêr doe – in eigen flagge, in eigen folksliet en waard de Nieuw-Guinea Raad ynstallearre, mei de Papoea-lieder Nicolaas Jouwe as vice-foarsitter.

Mei de bûter op ’e holle fan in koloniale macht koe Nederlân it lykwols net tsjinhâlde dat de Feriene Naasjes yn grutte mearderheid akkoart giene mei de oerdracht fan Papoea – doe Irian Djaja neamd – oan Indonesia. Wol moasten neffens it akkoart fan New York (15 augustus 1962) de Papoea’s rieplachte wurde oer harren takomst: selsstannich wurde of by Indonesia hearre. Dat barde yn 1969 troch de Act of free choice. Tûzen Papoeske “kiesmannen” waarden selektearre troch de Yndoneziërs. “Free” wiene se net: se waarden mentaal en mei hurde hân twongen om foar Yndonesië te kiezen.

Dêrnei begûn wat wol de ‘slow motion genocide’ neamd wurdt. Der binne ûntelbere Papoeske slachtoffers fallen, hûndertûzenen Yndoneziërs migrearren nei Papoea, en de plondering fan grûnstoffen en oerwâlden is yn folle gong. Ien fan de slachtoffers wie Arnold Ap. As 39-jierrige kaam er yn 1984 mei syn muzykgroep Mambesak op foar de eigen identiteit. Hy waard fermoarde. Syn frou en bern wenje sûnt dy tiid yn Nederlân. Harren soannen binne tige aktyf om wrâldwiid it goede rjocht fan de Papoea’s te bepleitsjen.

De Solidariteitsgroep Papua, besteande út Papoea’s en Nederlanners dy’t dêr earder wurken, besiket de polityk yn Nederlân te beynfloedzjen. Sûnder resultaat oant no ta. Gjin solidariteit! Tige bliid is dy groep dan ek mei de oprop fan de SGP yn de Twadde Keamer om de minskerjochten yn ‘ús’ eardere Nij-Guineä oan ’e oarder te stellen. Dat barde nei in petear mei de Papoea Filep Karma, in slachtoffer fan de ûnderdrukking. Ik hearde Filep syn ferhaal op 3 febrewaris. Hy wie útnûge foar de jierlikse Solidariteitskonferinsje yn Amersfoort. Filep siet fan 2004 oant 2015 yn de finzenis om’t er yn 2004 meiholpen hat de Papoea-flagge te hisen. Hy seach net yn lilkens werom, mar utere syn dream.

De konferinsje wie wijd oan de kontakten fan striidbere Papoea’s mei de oare Melanezyske eilannen yn de Stille Súdsee. Dy eilannen sette har tige yn foar de takomst fan Melanezië, benammen de ynwenners fan it lytste eilân Vanuata. Troch de opwaarming fan de ierde rinne de eilannen gefaar der ûnder te strûpen en dêrmei wurdt dan de unike kultuer fan dat gebiet ek bedrige. Vanuatu is lyts mar krigel. Al hat it mar hûnderttûzen ynwenners: it hat stimrjocht yn de Feriene Naasjes! Hja komme foar harsels op, mar ek foar de rjochten fan harren ‘bruorrefolk’ de Papoea’s, dy’t kultureel tige mei de Melaneziërs besibbe binne. Mei-inoar wolle hja Papoea, dat as provinsje fan Yndonezië gjin stimrjocht hat, op de ynternasjonale aginda sette. Tige tsjin it sin fan Yndonezië fansels. Op Vanuatu wapperje Papoeske flaggen en sjonge muzikanten it Papoeske folksliet!

Al haw ik mar ien jier as ûnderwizer op Papoea wurke, dat jier hat it libben fan myn frou en my tige beynfloede. De Papoea’s steane ús tige nei. Op 1 desimber 1961 wie ik derby – sjoch de foto – doe’t de flagge foar de earste kear hyst waard en it folksliet songen. As iennichste trompettist fan it lân spile ik dat liet mei, wylst de bern fan ús skoalle it songen. In ymposant en hoopfol barren wie dat. Ferline wike waard, mei Filep Karma derby, datselde Hai tanahku Papua oan de ein fan de konferinsje songen. Ik wie der no ek by en begelate it sjongen op de piano. It gie troch my hinne: sân en fyftich jier lyn haw ik dêr yn dat lân frank en frij wenne, Filep hat yn syn lân allinne foar it hisen fan deselde flagge fan 1961 alve jier yn de finzenis sitten. Syn frijheid brûkt er no, om oeral op ’e wrâld it lot fan syn heitelân oan ’e kaak te stellen. Wa wit kriget syn ferhaal in ferfolch. En it soe moai wêze as jo troch it lêzen fan dit stikje jo stim joegen oan it boargerynisjatyf! Der moatte noch fiiftûzen hantekeningen by!

https://westpapoea.petities.nl

Hindrik van der Meer wennet no yn Jorwert