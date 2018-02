NAM wol kreaze âlde doarpen leaver slope as fersterkje

Yn it gaswinningsgebiet yn East-Grinslân moat tusken de sechtich en tachtich persint fan alle wenten sloopt wurde. Dat hat de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders te witten dien. It giet benammen om âlde wenten. Dy wurde ferfongen troch ierdskokbestindige nijbou. It tradisjonele doarpsgesicht fan in Grinslânsk doarp ferdwynt dêrtroch yn in grut part fan de tolve gemeenten dy’t mei ierdskokken te krijen hawwe.

It fersterkjen fan besteande wenten is faak folle djurder as it slopen en it bouwen fan wat nijs. De NAM is ferplichte om hûzen te fersterkjen as dat goedkeaper is as nijbou. As de priis fan fersterking oardel kear sa heech is as nijbou, moatte de NAM en de hûseigner ûnderhannelje. Is fersterking djurder, dan is de NAM net ferplichte om de kosten dêrfan te beteljen.

Moandei wie der yn it doarp ‘t Zandt in demonstraasje tsjin it slopen fan in karakteristyk pân út 1907. Deputearre Fleur Gräper is kjel wurden fan it tal wenten dat neffens Alders sloopt wurde moat. “Het gaat mis als mensen zich door sloopplannen niet meer thuis voelen in hun dorp”, seit hja. Hja wol dat de bewenners fan ‘e doarpen in wichtige stim krije yn de takomst dêrfan. De NAM bepale litte dat der sloopt wurde moat, liket har net in goed idee ta. Hja seit: “Het is de overheid die als er gesloopt wordt de ruimtelijke kwaliteit in dorp en wijk moet bewaken. Dat kun je niet aan private partijen overlaten.”

Gräper wiist derop dat oerlist tusken provinsje en gemeenten wol hurd nedich is. Twa jier lyn ferbea de provinsje it slopen fan karakteristike hûzen yn it ierdskokgebiet om foar te kommen dat der yn heech tempo sloopt en boud wurde soe. Gräper: “Gemeenten schreeuwden moord en brand. We kregen te horen dat we de boel op slot hadden gezet. We hebben het gedaan om karakteristieke panden te behouden.”