Meartaligens in foardiel om sûner âld te wurden?

Yn it ramt fan Wolkom op ‘e lêste tongersdei fan ‘e moanne is der op 22 febrewaris 2018 yn it Provinsjehûs in lêzing troch Anna Pot oer de fraach oft meartaligens in foardiel is om sûner âld wurden.

Oer de lêzing

It prate kinnen fan ferskillende talen is net allinne hiel praktysk, it soe ek goed wêze foar de sûnens fan it brein. Alteast, dat is wat ûndersyk nei meartaligens en kognitive ferâldering sjen lit.

Minsken dy’t mear as ien taal prate (meartaligen) soene makliker wikselje kinne tusken mentale taken, trochdat se dat alle dagen dogge mei de talen yn ’e holle. Ommers, om net algeduerich twa talen trochinoar rinne te litten, moat ien ûnderdrukt wurde. En, men moat ek makliker wikselje kinne tusken de talen yn ‘e holle. Krekt dy twa dingen soene liede ta kognitive fleksibiliteit. De fleksibiliteit fan it brein, dat dêrtroch traind wurdt soe, der sels foar soargje kinne dat ferskynsels fan demintens in tal jierren útsteld wurde kinne.

Meartaligens as kaai ta sûner âld wurden

Dat klinkt goed. Mar miskien te goed om wier te wêzen? Der hat nammentlik ek krityk west op eardere befiningen. Dy krityk út it ûndersyksfjild is benammen rjochte op de lytse oantallen yn de positive ûndersiken, de ferskillende metoaden dy’t tapast wurde en it feit dat ûndersyk sûnder positive útkomsten foar meartaligen soms net publisearre wurde.

As men de stúdzjes yngeander besjocht, blykt dat we in hiele protte noch net witte oer meartaligens. Moatte we bygelyks ôfgean op hoe goed oft immen in bepaalde taal behearsket? En hoe mjitte we dat dan? Of is it belangriker om te mjitten hoe faak oft immen wikselet tusken talen? Makket it wat út oft men jins talen like faak brûkt? Spilet de kontekst dêr in rol by? En wat is de ynfloed fan de eigen hâlding en dy fan de omjouwing oangeande de taal? En wa moatte we bestudearje: bern, âlderen? En wichtiger: makket it wat út hokker talen oft men behearsket? Is der in ûnderskied tusken taal en dialekt?

Frou Pot besiket op in tal fan dy fragen in antwurd te finen yn har ûndersyk. Dêrta hat se yn de maityd fan 2017 in oprop dien oan 65-plussers yn Drinte, Fryslân en Grinslân om in wiidweidige fragelist yn te foljen oer harren taalgebrûk, mar ek oar de sûnens en it wolwêzen. De dielnimmers moasten op de kompjûter ek trije koarte kognitive taken dwaan. Mear as 400 minsken hawwe reagearre en de earste resultaten sille yn de lêzing bekend makke wurde.

Njonken dat de data in unyk ynsjoch jouwe yn it grutte ferskaat oan talen en dialekten yn sa’n lyts geografysk gebiet, komt benammen nei foaren dat der gjin dúdlik byld is fan in direkte relaasje tusken meartaligens en bettere kognitive prestaasjes. De omfang fan de data lit tige goed de ferskillen tusken de dielnimmers sjen, yn hâlden en dragen, yn (taal)ûnderfiningen en achtergrûnfaktoaren. Dêrtroch falt oan de iene kant better te ferklearjen wêrom’t guon ûndersiken wol in foardiel by meartaligens sjen litte en oare net. De kompleksiteit fan in op it earste gesicht simpele fraach wurdt sa wol sichtber.

Yn de lêzing wurdt dus yngien op in tal opfallende útkomsten en ek hoe’t dy yn relaasje ta earder ûndersyk útlein wurde moatte.

Oer de sprekker

Anna Pot is ûndersykster by de Ryksuniversiteit yn Grins en docht ûndersyk nei de ynfloeden fan meartaligens op sûner âlder wurden. Se is grut wurden yn de meartalige stêd Ljouwert.

Plak en tiid

De lêzing is op tongersdei 22 febrewaris yn it Provinsjehûs. De seal is om 12:00 iepen, de lêzing begjint om 12.30, duorret omtrint in oere en is frij tagonklik. De fiertaal is Nederlânsk.

Elkenien is fan herten wolkom.

Wolkom op ’e lêste tongersdei fan ‘e moanne

It Provinsjehûs iepenet op hast elke lêste tongersdei fan ‘e moanne de doarren foar it publyk. Dan wurde nijsgjirrige, leechdrompelige aktiviteiten yn ien fan de publyksromten fan it Provinsjehûs organisearre. Soms troch de Provinsje sels, soms troch ynwenners, mar altyd foar de ynwenners fan de provinsje. In oersjoch fan de Wolkom-aktiviteiten yn 2018 is te finen op www.fryslan.frl/wolkom.

