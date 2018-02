Maitiidswykein Zen op Folkshegeskoalle op Skylge

Fan 16 oant en mei 19 maart 2018 wurdt op de Folkshegeskoalle Schylgeralân in Zen-wykein holden. Dat wykein is geskikt foar elkenien dy’t min of mear bekend is mei Zenmeditaasje. It programma is yntinsyf mar net dreech. Elkenien mei ek mar in bytsje ‘sitfleis’ is dus fan herte wolkom.

De bysûndere atmosfear fan Skylge yn ’e maitiid wurket deroan mei om op in yntinsive, mar ek ûntspannen wize djipper yn te gean yn it ûnderfinen fan Zen. Moarns en jûns wurdt der meditearre; de middei is frij om genietsje te kinnen fan de rêst en skjintme fan it eilân.

Ofhinklik fan it waar en fan de fysike kapasiteiten fan de dielnimmers, kinne ek bûtendoaraktiviteiten ynpland wurde lykas it meditatyf rinnen nei It Waad of op it strân en miskien noch oare foarmen yn de prachtige natuer om de Folkshegeskoalle hinne.

Wa’t mear witte wol oer dit wykein kin gebrûk meitsje fan it kontaktfomulier op www.folkshegeskoalle.nl, maile nei info@folkshegeskoalle.nl of skilje mei 0562-44 89 54