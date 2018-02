Madrid bedriget België om Puigdemont

Dat de Katalaanske presidint Carles Puigdemont sûnder lijen yn België ferbliuwt, is it Spaanske regear min nei it sin. De Spaanske minister fan útlânske saken Alfonso Dastis hat hjoed dúdlik makke dat it Spaanske regear it de Belgyske oerheid kwea ôfnimt dat it Puigemont gastfrijheid jout.

“Yn prinsipe mei er in normaal libben lizze yn België”, sei Dastis. Mocht Puigdemont lykwols beslute om it Katalaanske regear wer te lieden en dat út Brussel wei, dan sil Spanje België fernimme litte dat it dêr net wiis mei is. “Dat is yn politike termen net noflik foar België of foar it Spaanske regear”, sei Dastis. Op ‘en doer soe it ferbliuw fan Puigdemont de freonskiplike relaasje tusken Spanje en it Belzelân skea dwaan, warskôge er.