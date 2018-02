Lytse talen binne komplekser as grutte

As talen mear sprekkers krije, wurdt de grammatika nei in skoftsje ek ienfâldiger. Lytse talen binne dêrtroch grammatikaal komplekser as talen mei in protte sprekkers. Foar wurdskat jildt it omkearde: grutte talen hawwe faak in grutter tal wurden as lytse.

It boppesteande is net nij, mar no is ûntdutsen hoe’t it kin. Florencia Reali, Nick Chater en Morten Christiansen, trije wittenskippers út ferskillende lannen, hawwe yn in kompjûtersimulaasje ynsichtlik makke hoe’t minsken taal fan inoar leare. It docht bliken dat grammatika en wurdskat op tige ferskillende manieren oanleard wurde.

Wurdskat leart navenant maklik. De measte minsken hoege in wurd mar in pear kear te hearren om it op te pikken. Yn grutte taalmienskippen wurde in protte nije wurden betocht. Dy leare maklik en de kâns is frij grut dat se troch oare minsken oernommen wurde.

Mei grammatika is it krekt oarsom. Grammatika is foar de measte minsken kompleks. Yngewikkelde grammatika’s kinne dêrtroch allinnich bestean bliuwe yn lytse mienskippen sûnder al te folle ynfloed fan bûten. As de groep te grut is, ûntstiet der fariaasje en dan wint faak de ienfâldichste fariant.

It ûndersyk is beskreaun yn in artikel yn Proceedings of the Royal Society.