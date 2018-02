Lunsjlêzing Nynke Stellingsma: ‘It noarden & de keunst fan ús mei-inoar’

Eltse tredde tongersdei fan de moanne organisearje Tresoar en De Culturele Onderneming in lunsjlêzing yn Ljouwert. Kom yn de kunde mei allerhande nijsgjirrige ûntwikkelingen en ûndersiken fan universiteiten, hegeskoallen en oare organisaasjes yn Fryslân. Op 15 febrewaris wurdt de lêzing jûn troch Nynke Stellingsma. It ûnderwerp fan de lêzing is ‘Het noorden & de kunst van ons samen.’

Programma

12.00 ynrin

12.30 lêzing

13.15 fragen

13.30 ein

Reservearje

Graach reservearje op: info@tresoar.frl.

De lêzing is fergees. Wolle jo gebrûk meitsje fan de lunsj (twa broadsjes + ien konsumpsje foar € 3,00)? Dan dat graach apart fermelde.