Kramer foar tredde kear op rige olympysk kampioen 5.000 meter

Sven Kramer hat in unike trilogy op de Olympyske Spullen folbrocht. De 31-jierrige Fries ried op it iis fan Gangneung yn Súd-Korea foar de tredde kear op rige nei de olympyske titel op de 5.000 meter. De njoggenfâldige wrâldkampioen allround gong mei 6.09,76 oer de streek.

Kramer is de earste rider yn de olympyske skiednis dy’t in ôfstân trije kear op rige wint. By de froulju is dat yn it ferline wolris bard. De Amerikaanske sprintster Bonnie Blair wûn de 5.000 meter yn 1988, 1992 en 1994.

Efter Kramer, dy’t syn fjirde gouden olympyske medalje yn totaal helle, waard it duel om sulver en brûns op de milimeter beslist. De Nederlânske Kanadees Ted-Jan Bloemen ferovere sulver yn 6.11,16. De Noar Sverre Lunde Pedersen hie twatûzenste fan in tel mear nedich yn it duel: 6.11,618.