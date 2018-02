KFFB kundiget twa debútromans oan

Sneon 20 jannewaris hold de KFFB, de iennichste Fryske boekeklub, syn jierlikse ledegearkomste yn in seal fan de Kuriostsjerke yn Ljouwert. In noflike byienkomst dy՚t opfleure waard troch de Jiddyske Sjongploech Samoosara. Tusken de agindapunten troch brocht dy moaie ferskes en boppedat smoute ferhalen. Op de gearkomste waard bekend makke dat Martsje de Jong fan Bitgum yn it bestjoer fan de KFFB komt.

Foar dit jier bringt de KFFB wer trije romans út. Yn febrewaris komt it twadde boek fan de jonge skriuwer Jan Minno Rozendal út: De fluchste blanke. In roman, skreaun nei oanlieding fan it tragyske libben fan de Nederlânske sprintkampioen Tinus Osendarp.

Yn juny komt de debútroman fan de Kollumer Jikke Olivier út: Skuld. Dat boek giet oer de neibesteanden fan in jonge frou dy՚t harsels tekoart docht. Hoe geane har man en de dochter fan fjirtjin jier dêrmei om? De roman is net allinne foar âlderen, mar kin ek as jongereinboek sjoen wurde.

It tredde boek, dat yn septimber útkomt, is ek in debútroman. De skriuwer is Gooitzen Monsma en hy komt ek fan Kollum. Monsma hat in spannend, mar tagelyk in humoristysk boek skreaun: It testamint fan Tonnema. It grutste part spilet op in notariskantoar. Toar en drûch, tinke jo? Wa՚t dit boek lêzen hat, wit wol better!

In bysûnderheid is dat Gooitzen Monsma en Jan Minno Rozendal beide in boek skreaun ha nei oanlieding fan de KFFB-skriuwkursus, dy’t okkerjiers troch Jetske Bilker jûn waard.