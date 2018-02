Keninklik Konsertgebou-orkest nei sechtich jier wer yn Ljouwert

Septimber 2018 is it sechtich jier lyn dat ien fan de bêste orkesten yn ’e wrâld in optreden fersoarge yn De Harmonie yn Ljouwert. It is dêrom in grutte ear en hiel bysûnder dat yn it kulturele jier 2018 it Koninklijk Concertgebouw Orkest dêr wer optreedt.

Freed 26 oktober 2018 fan 19.30 oere ôf spilet it orkest ûnder lieding fan sjef-dirigint Daniele Gatti ûnder mear de prachtige muzyk fan Don Juan en it symfonysk gedicht Tod und Verklärung fan Richard Strauss. Op fersyk fan LF2018 wurdt it konsert organisearre troch EMBRACE Nederlân, in organisaasje dy’t klassike muzyk ynset yn it ramt fan in better libben foar kwetsbere minsken. De workshopsearjes ‘Muziek & Dementie’ binne in wichtich part yn dat wurk.

Kaartferkeap

De kaartferkeap is op 10 jannewaris 2018 úteinset fia de websiden: www.harmonie.nl (Stadsschouwburg De Harmonie te Ljouwert) en www.vanplan.nl (NCD Mediagroep te Ljouwert). Gouden rangkaart € 108,50, 1e rangkaart € 67,50, 2e rangkaart € 55,00.

Legacy en EMBRACE Nederlân

De opbringst fan it KCO-konsert komt te’n goede oan de workshopsearjes ‘Muziek & Dementie’ fan de Stichting EMBRACE Nederlân. Finansjeel sponsor is de Stichting MidNightWalk Ljouwert yn gearwurking mei Lionsclub ‘De Stadthouder’ te Ljouwert.