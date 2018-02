Kabaretier Fabian Franciscus fertelt oer syn missy as profesjoneel autist

Fabian Franciscus is in kabaretier mei in missy. Yn syn lêste ‘viral video’ op Facebook hat er it wiidweidich oer syn autisme.

Hy beskriuwt op in hilaryske wize hoe’t dat him bytiden yn betiizjende situaasjes bringt: “Hoewol’t minsken om it ûnderwerp laitsje kinne, bring ik wol in serieuze laach foar ‘t fuotljocht. Ik fernim dat der noch hieltiid ûnbegryp hearsket oer it hawwen fan autisme. Yn myn shows boartsje ik dêrmei. Foaral as bern hie ik dêr in soad lêst fan. Ik murk dat minsken my net goed begriepen of dat ik net goed uterje koe wat ik fielde of bedoelde. Ik waard sjoen as in aparteling. Dat hat wolris ta nuvere en ferfelende situaasjes laat. Minsken kinne bytiden tige wreed wêze as se je net begripe. Efterôf tink ik dat it harren net kwea-ôf te nimmen is. Mei troch kabaret fûn ik in manier om my te ûntjaan. Guon fan dy minsken komme no nei myn sjo ta en binne ferheard oer it ferskil tusken hoe’t se my doe koene en hoe’t ik no mei selsbetrouwen myn shows spylje.”

Fabian Franciscus wûn troch oer de wrâld prizen mei syn kabaret. “Ik haw fan London oant New York reizge om my te ûntwikkeljen. Op it stuit bin ik yn Nederlân en toer ik it lân troch mei myn nijste show VLAFEEST. Dy giet fansels net allinnich oer dat autisme, mar it is wol in wichtich part fan my. Ik haw der wol in hiel eigen blik op de wrâld troch. Op dy wize set ik myn nuveraardichheid yn as in krêft. Dingen dy’t foar de measte minsken hiel normaal binne, kinne op my bytiden hiel gek en absurd oerkomme.

Nettsjinsteande dat guon dingen foar my wat absurder oerkomme kinne as foar de measten, tink ik dat in soad minsken harsels yn myn show werom fine. Mar los dêrfan wol ik myn besikers foaral in jûn laitsjen besoargje, want laitsjen betsjut akseptaasje en dêr kin ik myn eigen krêft troch fine. Dat mei-inoar diele is dochs in mooi stribjen?

De foarstelling is om 24 febrewaris 20.30 oere yn De Lawei te Drachten.

Kaarten binne te krijen fia de webside foar € 13,00.