Jurist warskôget foar konvenant oer stipe Limburchsk

De oerheden yn it Nederlânske part fan it Nedersaksyske taalgebiet ûnderhannelje oer it sluten van in konvenant, in bestjoersôfspraak oer stipe fan De Haach oan it taalbelied yn de regio. Yn Limburch bestiet ek stipe foar sa’n konvenant. Net dwaan, warskôget jurist Yuri Michielsen-Tallman.

It Limburchsk en Nedersaksysk binne yn Nederlân erkend as regionale of minderheidstalen, krekt lykas it Jiddysk, it Romany en it Frysk. Foar de tige lytse talen Jiddysk en Romany is gjin belied. De Haach hat in aktyf belied wat it Frysk oanbelanget. Wat der krekt foar it Frysk barre moat, is fêstlein yn it saneamde Europeesk Hânfêst foar Regionale en Minderheidstalen. Foar it Nedersaksysk en Limburchsk binne sokke konkrete ferplichtings der net, al is der regionaal wol wat taalbelied.

Yn de Nedersaksyske gebieten is in lytse lobby om it Nedersaksysk deselde status te jaan as it Frysk, dus mei konkrekte tasizzings fan De Haach op basis fan it Hânfêst. De Haach fielt dêr net folle foar, dêrom besykje guon Nedersaksyske oerheden no om op in oare manier mei De Haach ôfspraken te meitsjen oer stipe. Dat soe liede moatte ta in konvenant.

Yn Limburch fiere guon oerheden in aktyf taalbelied. Sa steane by aardich wat plakken yn Limburch op ‘t heden twatalige buorden. Yn Limburch is ek in lobby foar in lykskeakeling fan Limburchsk en Frysk. Dat hat nochal wat fuotten yn ‘e grûn, dêrom pleitsje politisy yn Limburch foar sa’n konvenant. Dat is makliker te sluten.

Op Neerlandistiek.nl pleitet jurist Michielsen tsjin dy opsje fan in konvenant. “Zo’n convenant zet het Limburgse taalbeleid nog eens 20 jaar in de ijskast”, warskôget er. Hy neamt it “drijfzand”, omdat it foar Limburch hiel dreech wurdt om De Haach oan de ôfspraken te hâlden. Neffens him is it konvenant gjin alternatyf foar ôfspraken yn it ramt fan it Hânfêst. As it Limburchsk deselde Hânfêststatus kriget as it Frysk, dan sjocht de Ried fan Europa nammentlik mei. Soe Nederlân dan te min foar it Limburchsk dwaan, dan soe de Nederlânske oerheid dêr om ‘e pear jier fan in ynternasjonale groep juristen in fodskuorring foar krije. Foar it Frysk is dat ek al in pear kear bard.

Klik hjir om Michielsen syn stik te lêzen.