Jonge minsken bringe harren poëzij op ’e planken

Op tiisdei 13 febrewaris barst om 14.00 oere yn Teater Snits de VERS Poëzijrevue los mei dûns, muzyk en gedichten fan learlingen fan it RSG Magister Alvinus út Snits en it Marne Kolleezje út Boalsert.

Learlingen fan dy skoallen skreaune yn de ôfrûne wiken harren eigen gedicht. Hja dogge allegear mei oan VERS 2018: in lanlike poëzijmanifestaasje mei it hiele jier troch lessen en aktiviteiten om de fiif nominearre bondels foar de VSB Poëzijpriis hinne. Guon fan dy jonge dichters yn ’e dop bringe yn in meislepende teatersjo harren eigen wurk op ’e planken.

De gedichten fan de jongelju wurde ôfwiksele mei urban dance fan Turn it Loose, in foardracht fan dichter en VSB Poëzijpriisnominearre Charlotte Van den Broeck en in optreden fan sjongeres Joy Wielkens mei Vlado Spisiak op gitaar. De presintaasje is yn hannen fan dichter Tsead Bruinja.

In saakkundige sjuery selektearret oan ’e ein fan de sjo in oantal finalisten. Nei de foarwedstriid yn Snits sille dy op 19 en 20 april nei DEStudio yn Antwerpen foar in grutte poëzijmoeting mei dichters, skriuwers, optredens en in bysûndere ôfsluting op it poadium. De sjuery bestiet út Charlotte Van den Broeck, dichter Tjitse Hofman en Sigrid Kingma, dichter en resinsint.

Elkenien is fan herte wolkom yn Teater Snits. De tagong is fergees. Wol efkes reservearje fia info@schoolderpoezie.nl.