Jong talint út Snits wint gedichtewedstriid

Oan ’e ein fan de VERS Revue klonk tiisdeitemiddei yn Teater Snits in daverjend applaus foar de winners fan de poëzijwedstriid: Rigt Kleinjan fan it Marne Kolleezje en Jikkie Wagenaar en Danique Zweers fan it RSG Magister Alvinus. Sy sille op 19 en 20 april nei Antwerpen foar in wiidweidige poëzijmoeting mei dichters, skriuwers, optredens en in bysûndere ôfsluting op it poadium.

In geweldigen PoëzijRevue yn Teater Snits wie tiisdei it dekôr foar de gedichten fan treddeklassers fan it Marne Kolleezje en it RSG Magister. Tritich jongelju brochten har eigen gedichten op ’e planken.

Harren foardrachten makken in protte yndruk op klassegenoaten en learkrêften. Yn de literêre sjo, dêr’t ek âlden en oare belangstellenden wolkom by wiene, waard it publyk traktearre op ferskate acts lykas in optreden fan breakdancegroep Turn it Loose en in foardracht fan dichter en VSB Poëzijpriisnominearre Charlotte Van den Broeck. Bysûnder wie it optreden fan sjongeres Joy Wielkens mei Vlado Spisiak op gitaar. Hja song it gedicht ‘Ben Ali Libi’ fan Willem Wilmink oer in Joadske gûchelder dy’t yn de Twadde Wrâldoarloch ôffierd waard nei de kampen. It duo sette ek in gedicht fan Charlotte Van den Broeck – VSB Poëzijpriisnominearre en sjueryfoarsitter fan de VERS Revue – op muzyk. De presintaasje wie yn hannen fan dichter Tsead Bruinja.

De winners krigen moaie kompliminten fan de sjuery, dy’t bestie út Charlotte Van den Broeck, dichter Tjitse Hofman en Sigrid Kingma, Frysk dichter en resinsint. It gedicht ‘Overleven’ fan Jikkie Wagenaar die de sjuery ‘tinken oan it wurk fan Remco Campert’. Oer it gedicht fan Rigt Kleinjan sei de sjuery: ‘In tige goed gedicht dat in metamorfoaze beskriuwt fan minske nei transformer.’ Danique Zweers foel mei har ferhalende gedicht op troch har ‘stiengoede foardracht’.

Lês de winnende gedichten.

VERS waard dit seizoen foar de tweintichste kear organisearre. Fia poëzijlessen, praatsjo’s, poëzijwedstriden en debatlessen komme tûzenen bern en jongelju út Nederlân en België yn ’e kunde mei it wurk fan de dichters dy’t nominearre binne foar de VSB Poëzijpriis 2018. VERS is in inisjatyf fan School der Poëzie yn gearwurking mei Stichting VSB Poëzieprijs en Poetry International en wurdt finansjeel mooglik makke troch VSBfonds. Sjoch foar mear ynformaasje op www.schoolderpoezie.nl en www.vsbpoezieprijs.nl.