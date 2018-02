It kin noch

Kollum fan Jabik van der Bij

Wy ha sneon op it Aldehoustertsjerkhôf omspaand. Wy wiene nijsgjirrich nei wat der allegearre te rêden wie yn it Lân fan Taal. Hast as fansels waarden wy earst oanlutsen troch Obe, it nije gebouw rjocht foar de Aldehou oer. As je op it plein steane liket it in tribune, mar it is mear. Under dy tribune is it sintrum fan Lân fan Taal bedoeld. It is it plak dêr’t jo ynformaasje krije kinne oer it projekt dêr’t omlizzende ynstellingen yn meidogge lykas Tresoar, Afûk en HCL. De ôfrûne wiken kamen der al hiel wat lju op dy tribune fan Obe ôf. Grutte klibers minsken koene it net litte om eefkes by de treppen fan Obe op te klauwen en dêr is dy ek foar bedoeld. Wy binne oan de iene kant deryn gien en koene der oan de oare kant wer út. Sa sutelen wy by de ‘kunstinstallatie’ fan Tim Etchells lâns. It is de bedoeling dat je ûnder de yndruk reitsje fan al dy 7000 talen op ’e wrâld. Dat is ek oerweldigjend. Mar omdat it nei in hoartsje wat te folle wurdt en je ek net sjen kinne wêr’t dy talen thúshearre rinne jo wer troch. Dat minsken sels in wurd efterlitte kinne docht sympatyk oan. Sa wiene wy der dochs samar trochhinne.

Wat der fierder yn Obe te rêden wie foel my net ta. Bûten de muorre fan Etchells stie der noch in tafel mei wat struibrieven, folders ensafuorthinne. It sil my wol net yn tank ôfnommen wurde, mar myn oardiel oer dit part fan it Lân fan Taal is sljochtweihinne negatyf. Wat der no yn Obe te finen is liket my yn gjin ferhâlding te stean ta de miljoenen dy’t derfoar útlutsen binne. Of it moat wêze dat ik wat mist haw, mar by in ynformaasjesintrum hie ik my hiel wat mear foarsteld. Ik hie ferwachte dat de besikers paadwiis makke wurde soene oer de earste taal yn Fryslân of dat se it plak wiisd waard nei bygelyks Tresoar, dêr’t je dat fine kinne. Krekt foar minsken fan bûten de provinsje is dy eigen taal fan Fryslân krekt sa nijsgjirrich. It moat dochs net sa dreech wêze om in ferskaat oan filmkes yn ferskillende sithoekjes te meitsjen dêr’t besikers yn ’e kunde komme kinne mei it Frysk, mei de posysje dy’t it Frysk earder en no hat yn Fryslân, oer wat Provinsje en Ryk dogge om it Frysk fuort te sterkjen en hoe’t de Friezen sels mei har taal omgeane? Sa kin ik noch wol efkes trochgean. Der binne hjoed-de-dei safolle fisuele moochlikheden om minsken better op ’e hichte te bringen mei de taalsituaasje yn Fryslân. Binnen de meartalichheid dêr’t in protte minsken heech by opjouwe moat it fanselssprekkend wêze dat it Frysk it earste plak ynnimt yn dizze provinsje en yn it hiele LF2018. It liket wol as moat it Frysk foaral de kop net boppe it meanfjild útstekke. En wêr binne ús streektalen?

LF2018 is noch mar krekt op streek. Der is noch foldwaande tiid om it Frysk en de streektalen mear en better foar it fuotljocht te bringen. Dêr komme minsken bûten de grinzen fan Fryslân op ôf en tagelyk kin it as in spegel foar de Friezen sels wêze. It kin harren bewust meitsje fan harren eigen dwaan en litten foar it Frysk oer. Je kinne noch sa de loftrompet blaze oer hoe skoander dy meartaligens is, en terjochte, mar it begjin leit wol ticht by hûs, jo eigen memmetaal. Krekt Obe (Postma) liet oaren yn syn taal fiele wat ús hjir besielet. Sa heart it gebou Obe it út te pakken foar it publyk lykas it HCL dat docht mei de stêd Ljouwert.