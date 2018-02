In wike lang Bretonsk leare?

Wa’t yn in wike tiid Bretonsk leare wol, kin yn july teplak op it eilân Groix – yn it Bretonsk Enez Groe. Dêr wurdt fan ‘t simmer foar de tredde kear in yntinsive kursus oanbean yn de taal fan it uterste westen fan Frankryk.

It Bretonsk is lykas it Iersk, Welsk en Gaelic in Keltyske taal. Hjoed de dei prate tusken de 300 tûzen en 500 tûzen minsken de taal, benammen yn it westen fan Bretagne. De sintrale Frânske oerheid docht net folle foar de taal, mar yn Bretagne sels wurdt wol in soad ûndernommen. Sa is der in grut netwurk fan Bretonsktalige priveeskoallen.

Taalorganisaasje UDB organisearret fan 23 oant en mei 27 july kursussen Bretonsk. Der binne kursussen foar begjinners en foar wat betûftere learders. Salang’t de kursus duorret, ferbliuwe de dielnimmers yn in jeugdherberge. Dielnimmen oan ‘e kursus kostet 90 euro foar minsken mei in baan en 70 euro foar studinten.

Wa’t belangstelling hat foar de kursus kin fia de ûndersteande folgjende link it oanmeldingsformulier ynfolje en dat opstjoere nei trefina.kerrain@gmail.com. Op dat adres is ek mear ynformaasje oer de kursus te krijen.

Link nei oanmeldingsformulier.