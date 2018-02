Sneon 17 febrewaris is de midsiuwske Hubertustsjerke te Lollum wer yn gebrûk nommen nei in restauraasje en nije ynrjochting fan it ynterieur.

Eardere restauraasjes omfiemen it stek om it tsjerkhôf hinne, de toer en it kasko, mar it ynterieur wie sa stadichoan ek slim yn ferfal. Boppedat moast de tsjerke by de tiid brocht wurde yn dy sin, dat der mei in lyts groepke minske dochs tsjinsten holden wurde kinne mei in smûk karakter; tagelyk moast de tsjerke ek gaadlik makke wurde foar oar gebrûk.

Troch in nije ynrjochting mei safolle mooglik behâld fan histoaryske eleminten, de oanlis fan in kokentsje en in húske en de oanlis fan ynternetfasiliteiten is de tsjerke wer alhiel by de tiid. De tsjerke is yn eigendom fan de Stifting Doarpstsjerken Lollum en Waaksens, en wurdt meast brûkt troch de Protestantske Gemeente yn dy doarpen.

De restauraasje is útfierd troch boubedriuw Swart út Eastermar, ûnder direksje fan de Stifting Behoud Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland (Menno Sikkink) en arsjitektuer fan Syb Eldering te Mantgum.

Foar mear ynformaasje: Johannes Mulder, foarsitter Stifting Doarpstsjerken Lollum en Waaksens, 0517-469228.