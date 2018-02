Houtfestival Mantgum op 24 en 25 febrewaris

De man dy’t hout dûnsje liet, projekt yn it ramt fan Under de Toer

It Mantgumer projekt De man dy’t hout dûnsje liet bestiet út twa ûnderdielen: in teater- en dûnsfoarstelling en in houtfestival. De kaarten foar de foarstellings binne sa goed as útferkocht, mar foar it houtfestival op 24 en 25 febrewaris binne der noch folop kaartsjes beskikber.

Wat kin men allegear mei hout dwaan? Folle mear as men tinkt! Dat is te sjen op it houtfestival yn Mantgum. Dêr heart men seachlûden en sjocht men de prachtichste keunstwurken fan hout. Rin tusken de houtspuonnen troch, doch mei oan in workshop en lit jin ferrasse. Hout libbet, hout dûnset!

Houtbewurkers út Fryslân, Nederlân en sels fan oer de grins litte yn Mantgum harren keunsten sjen. As ferrassing is dêr de earste houtboekeruilbeurs fan Europa!

Kaarten bestelle kin fia www.dunsjendhout.nl à € 4,00; basisskoalbern € 1,00.

Sneon 24 febrewaris 13.00 – 22.00

Snein 25 febrewaris 13.00 – 20.00

Lokaasje: MFC Wjukken, Mantgum

Sjoch op de webside fan Dûnsjend Hout foar de dielnimmers oan it Houtfestival en mear ynformaasje.