Hoe neame jo it ynsekt op ‘e foto hjirnêst? Taalkundige Miet Ooms siket foar in taal-en-dialektatlas safolle mooglik nammen foar it bistje dy’t yn gebrûk binne yn Nederlân en Flaanderen. De Fryske nammen meie fansels net oerslein wurde. Folje dêrom har fragelist yn op:

https://goo.gl/forms/MiJWAaASXU38zNy53