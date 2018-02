Hoe duorsum is pulsfiskjen no wier?

It balten fan de Nederlânske fiskers oer it ferbod op de pulsfiskerij, dêr’t it Europeesk Parlemint okkerdeis foar stimde, krige wakker omtinken yn de Nederlânske media. In tsjinlûd wie amper te hearren. Wie dat terjochte? Hienen de Nederlanners it by it rjochte ein en siet de rest fan Europa mis? Dat is de fraach.

De fiskers binne o sa te sprekken oer elektrysk fiskjen, om’t it brûken fan it spesjale fisktúch dêrfoar (sjoch foto, ©Wikipedy) folle minder brânstof kostet as fiskjen mei in boomkor, dy’t mei swiere keatlings de platfisken fan de seeboaiem skrabbet. Dat fiele de fiskers yn de ponge, mar it foardiel dat hja begryplikerwize benammen beklamje is dat dy wize fan fiskjen duorsumer is, om’t de koalstofdiokside-útstjit evenredich leger leit. Dat is lykwols daliks al fierwei harren foarnaamste argumint. Foar de fisken is it net folle nofliker: dy reitsje ferlamme en bedarje sa yn it fisknet wylst guon – benammen kabeljau en wytling – sokke krampen krije kinne dat harren rêchbonken brekke. Grutte fraach bliuwt wat de ynfloed is op it oare wetterboaiemlibben. Men kin fan tinken wol ha dat soks foar in grut part elektrokutearre wurdt en hoefolle better is dat as it omploegjen fan de seeboaiem? De universiteit fan Wageningen docht dêr ûndersyk nei en hoewol’t foarriedige resultaten der op wize dat de skea by pulsfisken wat minder is as by boomkorfiskjen, is dat noch lang net útiten. It is ek mar wat jo ferlykje. Neist it ferlykjen fan de fiskmetoaden op de grutte skippen fan de Nederlânske fiskers falt der ek in ferliking te meitsjen mei de lytse skipkes fan de Frânsen. Der sirkulearje rûzings dat dy lêsten, mei de boomkor, mar sa’n 3 oant 6 % byfangst ha, wylst de pulsfiskerij te krijen hat mei 50 oant 70 % ûnnedich opfiske seebisten. En it pulstúch jout de Nederlanners no krekt de kâns op folle mear plakken te kommen as eartiids en de Frânsken te ferkringen. Fangefolgen binne de effekten op de seeboaiem by einbeslút dus just grutter. En gjin niget dat de Frânsen de Nederlanners it ljocht yn de eagen net mear gunne.

Mar is it dan net ûnrjochtfeardich om it pulsfiskjen nei alle ynvestearrings ynienen te ferbieden? Dat leit ek nuansearre. Want pulsfiskjen wie altyd al ferbean. De Europeeske ôfspraak wie dat maksmaal 5 % fan de float dêr in ûntheffing foar oanfreegje mocht, om ûnderfining op te dwaan. Dat kaam foar Nederlân del op 21 skippen. Steatssiktaris Henk Bleker (CDA) wist dat tal yn 2010 te ferdûbeljen mei in spesjale regeling. Steatsiktaris Sharon Dijksma krige dat oantal yn 2014 noch in kear oer de kop mei wer in oare regeling. It soe allegearre bedoeld wêze foar in proef. Hja knypeage by de taljochting dêrfan yn de Twadde Keamer. Kritisy ferlykje it hâlden en dragen fan Nederlân mei de walfiskfangst foar ‘wittenskiplike doelen’ fan Japan. De fiskerij-organisaasjes en de polityk ha dus bewust grutte risiko’s naam. Mei as gefolch dat no grutte swierrichheden wanke foar 84 fiskers.