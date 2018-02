‘Het Cantoor’ yn Penjum en Ingelum

It fokaal ensemble Het Cantoor jout meikoarten op twa plakken in konsert: yn Penjum en Ingelum, beide kearen op in sneintemiddei om trije oere. Under lieding fan Tjalling Wijnstra, ferneamd as topdirigint, stiet it koar boarch foar kwaliteit, ôfwikseling en eigensinnige repertoirekar. Dizze kear stiet op it programma muzyk út alle tiden en fan alle plakken yn ferskate talen.

In pear nûmers dy’t derút springe binne it tweintichste iuwske ‘A little Jazz Mass’ fan Bob Chilcott, mei begelieding fan piano en elektryske bas en wurken fan Elgar en Schubert út de njoggentjinde iuw. Fan Jetse Bremer sjongt it koar ‘Elfstedentocht’. Fan de Letske komponist Eriks Esenvalds wurdt ‘Stars’ songen, dêr’t it koar himsels by begeliedt mei… sjongende glêzen!

By ‘The Snow’ fan Elgar wurdt de fioele bespile troch Loes Dooren, dy’t ek noch foar in yntermezzo soarget. Oare yntermezzo’s wurde spile troch it trio Olivetti, mei in oade oan Drs P en in pear Jiddyske lieten.

Gegevens

Penjum: 11 febrewaris, 15.00 oere yn Te Plak (foarhinne in tsjerkegebou), Pibemaleane 11

Ingelum: 18 febrewaris, 15.00 oere yn tsjerke, Tsjerkeleane 4

Yntree: € 10,–

Kaarten reservearje kin by r.veldhuizen11@chello.nl of op www.hetcantoor.nl