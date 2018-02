Grinslanner gaskraan kin maklik fierder ticht

Frankryk en in pear grutte Nederlânske bedriuwen krije folle mear Grinslanner gas as dat se brûke. Dat docht bliken út ûndersyk fan de NOS. Dêrtroch kin de gaswinning yn Grinslân maklik fermindere wurde. Dat is wichtich, want de gaswinning feroarsaket ierdskokken, dy’t in soad skea oan gebouwen ta gefolch hawwe.

Frankryk nimt út Nederlân saneamd heechkaloarysk gas ôf. Dat komt út Grinslân, mar it Grinslânske gas moat earst mei oar gas mongen wurde om it heechkaloarysk te meitsjen. Sok gas kin folle makliker oarsearne weihelle wurde. Opfallend is dat gasgruthannelder GasTerra twa jier lyn bewearde dat it Grinslanner gas net mongen waard om it heechkaloarysk te meitsjen.

Ald-minister fan ekonomyske saken Henk Kamp sei earder dat de gaskraan net maklik ticht koe, om’t Nederlân ferplichtings hie oan oare lannen. Neffens him soe de gaswinning yn Grinslân dêrom noch in hoart trochgean moatte.