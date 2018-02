Gedicht: net oer ien nacht iis

net oer ien nacht iis

Doutzen, it hynder fan boer De Vries

hâldt tige bot fan iis

net fan iis om op te iten

mar fan iis om op te riden

se hat dêrom redens kocht

en treent mei in protte nocht

foar de alvestêdetocht

fan ’t simmer wie se op skeelers yn it spier

en die oan krêfttrening, ja echt wier

har kondysje is dus goed

ja, it reedriden sit har yn it bloed

it wachtsjen is no op barre kjeld

want it moat wol frieze mei geweld

want Doutzen is wol wiis

se rydt allinnich op hynste-iis

Folkje Koster