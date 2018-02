Gedicht: Myn dream

Myn dream

Myn dream giet oer myn libben, sa moai as it ris wie.

Nacht oan nacht dream ik dêroer, oer alles wat ik hie.

Oerdei fiel ik in grut gemis, want alles is foarby.

Mar sjoch ik nei dyn foto, dan dream ik wer fan dy.

Myn dream oer dy, in moaie dream.

Do kaamst yn alle stilte yn myn dream fannacht.

Ik wie wer ticht by dy, langjend út alle macht.

Dyn oanrin is in hiele treast, mar giet ek wer foarby.

Dochs wurd ik dêr hiel bliid fan, as ik wer dream fan dy.

Myn leave dream, in moaie dream.

Sjoerd F. Talsma