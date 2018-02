Fryslân: Skjinnerlân 11

Enerzjyjild, ek foar jo!

Kollum fan Bouwe de Boer

Witte jo dat Nederlân it min docht op it mêd fan enerzjy? Hast it minste lân fan Europa! Der wurdt mar sân persint duorsum wûn. It mei gjin wûnder hjitte dat soks benammen in kwestje is fan jild. Der binne yn ús lân te folle partijen dy’t harren jild fertsjinje mei de fossile brânstoffen. Bedriuwen lykas Shell, Gasunie en NAM wolle net feroarje. Logysk dochs? Wat moatte se oars? Se witte it (noch) net. Underwilens hâlde se ús polityk stevich yn ’e greep en soargje se derfoar dat it proses op wei nei skjinne enerzjy slim opûnthâld opdocht.

Lykwols is te sjen dat Fryslân in foarsprong op de oare provinsjes begjint te nimmen: ús wynenerzjy komt in bytsje op oarder, wy hawwe fierwei de measte sinnepanielen en de produksje fan griengas is de grutste yn it lân. Net sa gek as betocht wurdt dat de belangen fan de grutte fossile bedriuwen hjir net sa sterk binne. Wy hawwe sterke ûndernimmingen, dy’t krekt mei in soad wurknimmers harren brea oan skjinne enerzjy fertsjinje.

En lit dêr no in protte jild mei te fertsjinjen wêze! Yn Fryslân wurdt alle jierren oan ‘smoarge’ enerzjy it astronomyske bedrach fan 1,5 miljard euro útjûn. Benzine, disel, ierdgas, lpg, stienkoalestroom… thús, op it wurk, op skoalle, by bedriuwen, op de sportferiening, yn restauranten, oeral dêr’t mar enerzjy brûkt wurdt.

Oardel miljard euro! Dat is, as wy neat dogge, de kommende tweintich jier mar leafst tritich miljard euro! Yn Fryslân is dat de man in bedrach fan 2300 euro. Foar Grou is dat jiers yn totaal trettjin miljoen euro (5800 ynwenners), foar Akkrum/Nes tsien miljoen (ynwenners), foar Jirnsum trije miljoen (1300 ynwenners) en Aldeboarn 3,5 miljoen (1500 ynwenners). Wat soe it de muoite wurdich wêze om dy bedraggen dêr net mear oan útjaan te hoegen, mar krekt te ynvestearjen yn skjinne enerzjy.

Wat soe dat in nije banen opleverje kinne! It nijsgjirrige is dat in protte minsken dêr yn in soad doarpen al mei oan ’e gong binne, dêrta oanmoedige troch bygelyks lokale enerzjykoöperaasjes. De mear as hûndert Freonen Fan FossylFrij Fryslân jeie dy nije kânsen oan.

Zonvoorfriesland.nl fan de Freonen is dêr sa’n foarbyld fan: bestel tolve sinnepanielen, betelje sa’n 4500 euro en besparje dêr de kommende tweintich jier 15.000 euro mei. Lokale wurkgelegenheid, jild bliuwt lokaal en jo hawwe mear te besteegjen!

De oare kear mear oer Omrin, de grutste produsint fan biogas fan Nederlân út… ús eigen lokale ôffal!

Bouwe de Boer is enerzjykoördinator by de gemeente Ljouwert