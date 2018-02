Fryske premjêre ‘Mijn Huis’ yn de Lawei

Fan woansdei 14 oant en mei tongerdei 22 febrewaris kin men in De Lawei omdoarmje yn in wrâld dêr’t twa regels jilde: alles is mooglik en fantasy is wier. Byldzjend teätermakker Judith Nab lit yn Mijn huis, de rest van de wereld en daarbuiten de fantasyen fan bern en teoryen fan wittenskippers ta libben komme. In spektakulêre multymediaynstallaasje sûnder spilers – dy’t net yn in hokje (of húske) passe – is programmearre yn De Lawei yn it ramt fan LF 2018. Op 14 febrewaris om 19.00 oere is dan ek de offisjele Fryske premjêre fan de ynstallaasje. It spektakel is ek ynklusyf in kolleezje fan in saakkundige by te wensjen, lykas it kolleezje fan Ir. Jelle Pama oer de ierdskoddingen yn Grinslân.

Mijn huis, de rest van de wereld en daarbuiten

Besikers besjogge de wrâld sa’t se dy noch net kenne. Meastal slute de muorren ús ôf fan de omjouwing, mar it hûs fan Judith Nab jout krekt in moai útsicht op folslein nije gebieten. Op grutte skermen komme de fantasyen fan de bern ta libben. Dêr komme de teoryen by fan wittenskippers dy’t ús leare dat de fantasyen fan bern bytiden sa gek noch net binne. Mijn huis, de rest van de wereld en daarbuiten is gaadlik foar elkenien fan 10 jier ôf en duorret sa’n 45 minuten.

+ Kolleezje Grinslân & ierdskoddingen

De foarstelling is los te boeken of ynklusyf kolleezje foarôf. De kolleezjes wurde jûn troch fjouwer saakkundigen, hieltyd oer ien fan de ûnderwerpen djipsee, binnenste fan de ierde en it hielal. In kolleezje oer de ierdskoddingen yn Grinslân troch Ir. Jelle Pama fan de Hanzehegeskoalle Grins is bygelyks by te wenjen op woansdei 21 febrewaris om 19.00 oere. Sân kear binne der kolleezjes, ek jûn troch de saakkundigen Adrie Warmenhoven (Eise Eisings Planetarium Frjentsjer), Nanne van Hoytema (By the Ocean we Unite) en drs. Folkert Castelein (Global Learning Institute).

Basearre op ûndersyk

De foarstelling komt ta stân troch fideo, projeksjes en tekenfilm. Besikers meitsje in fiere reis sûnder dat se fan ‘e stoel hoege. De bylden en teksten binne basearre op ideeën fan bern en wittenskippers dy’t echt oan ûndersyk foarôfgeand oan dit projekt meidiene. De fraach dy’t dêrûnder lei: Wat as it aanstens net mear goed giet mei de ierde en wy earne oars wenje moatte? Al tinkend giene se hieltyd fierder fan hûs, oant op de boaiem fan de djipste see, nei it binnenste fan de ierde en foarby de grinzen fan it hielal. Sa ûntstiene der trije tema’s, dy’t allegear wize nei net earder ûntdutsen gebieten. Yn de foyer fan De Lawei is ek in eksposysje te besjen oer it projekt en oer it ûndersyk fan Judith Nab.

In besite oan de multymediaynstallaasje kostet € 9,- en ynklusyf kolleezje € 12,50. De eksposysje is fergees te besjen. Op www.lawei.nl is alle ynformaasje te finen.