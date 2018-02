Fryske lessen meastal beroerd, ûnderwizers krije tiid en begelieding foar ferbettering

It lêzen en skriuwen yn de eigen taal komt op ‘e measte Fryske basisskoallen oan ‘e krapperein. Sels it praten en ferstean fan it Frysk is lang net oeral ynoarder. Mar 28 persint fan alle 412 basisskoallen yn Fryslân jout Frysk op it wetlik fereaske nivo. De oare 72 persint hat in grut ferskaat: der binne skoallen dêr’t masters en juffen wol wat oan Frysk dogge, mar op in te leech nivo. Der binne ek skoallen dy’t suver neat oan it Frysk dogge.

Dat docht bliken út ûndersyk fan de hegeskoallen NHL en Stenden. Undersykster Nynke Anna Varkevisser seit dat benammen fan-hûs-út Hollânsktaligen ûnderwizers it net oandoare en jou Fryske les, sels al hawwe se yn harren oplieding of yn in bylearkursus de papieren dêrfoar wol helle. De ûndersykster seit: “Se doarre net Frysk te praten. Dan sjochst dat dosinten dy’t gjin foech hawwe, mar wol Frysktalich binne, de Fryske les jouwe.”

De provinsje hat in plan om de situaasje te ferbetterjen, it Taalplan Frysk. Dat hâldt yn dat skoallen tydlik dispensaasje krije kinne fan de ferplichting om it folsleine fak Frysk op heech nivo oan te bieden. Betingst is dat se yn gearwurking mei ûnderwiiskundigen fan hegeskoalle NHL in ferbetterplan opstelle, sadat learkrêften bygelyks op kursus gean kinne. As se dat dogge, krije se in hoart tastimming om ûnder it fereaske nivo Frysk te jaan. Nei fjouwer jier moatte se it nivo ferhege hawwe. De basis dêrfoar is in beslút dat de provinsje yn 2015 nommen hat. It is hjir te lêzen: link. It ferbetterplan is hjir te lêzen: link.

It is net de earste kear dat de provinsje yn in langetermynprojekt besiket om wat te dwaan oan it nivo fan de Fryske lessen. Yn 2006 binne der foar it Nederlânske basisûnderwiis nije kearndoelen opsteld. De âlde, tige detaillearre doelen binne doe ferfongen troch folle bredere doelen. Foar it Frysk is doe as doel steld dat alle bern yn it Fryske taalgebiet ienfâldich Frysk ferstean, prate, lêze en skriuwe kinne en dat hja de Fryske taal lije meie (link). De provinsje hat by it ministearje fan ûnderwiis op dy doelen oanstien en tagelyk it ûntwikkeljen fan de learmetoade Studio F stipe. Dy wie derfoar ornearre om elk bern op syn eigen nivo leare te litten: it iene bern koe wurkje oan it ferstean, wylst in klasgenoat him rjochte op it skriuwen, ôfhinklik fan thússituaasje, feardichheid en yntelliginsje. Dat slagge lykwols net, om’t Frysk jaan op ferskillende nivo’s foar de measte ûnderwizers te dreech wie. Mear ynformaasje oer Studio F is hjir te finen: link.