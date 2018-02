Fryske kultuerferieningen fergriizgje

Ien op de trije leden is âlder as 65 en dêrmei kin de takomst foar Fryske kultuerferieningen yn ‘e knipe komme as der mar sa’n bytsje nije leden bykomme. Dat blykt út de earste kultuerferieningsmonitor fan it Fries Sociaal Planbureau (FSP) en Keunstwurk: in ûndersyk ûnder goed trijehûndert Fryske kultuerferieningen dy’t dwaande binne mei dûns, toaniel en muzyk.

Neffens it FSP en Keunstwurk is de situaasje no earst noch net soarchlik. Minsken wurden yn trochsneed âlder, dêr’t se dus ek langer lid troch wêze kinne. Dat in tebekfal yn it ledetal is foar de measte ferieningen noch net oan ’e oarder. Op lange termyn is dat lykwols wol in risiko. It oanlûken fan nije leden is dêrom tige wichtich. Fergrizing biedt yn it algemien ek in kâns: de âlderein is tsjintwurdich langer fitaal en hat oer it algemien in soad frije tiid.

Fergrizing, ledetal en finânsjes grutste knyppunten

Nettsjinsteande de kânsen, wurdt fergrizing troch de measte Fryske kultuerferieningen ek as in wichtich knyppunt sjoen (troch 34%). Dat is net frjemd as men nei it hege persintaazje âlderen sjocht dat lid is fan in kultuerferiening. By (folks)dûnsverieningen is sels mear as twatredde fan de leden 65 en âlder. Neist fergrizing is foar muzyk- en dûnsferieningen it ledebehâld en -oanlûken in grutknyppunt (47% en 45%). In net-sûne finansjele situaasje sjogge de Fryske kultuerferieningen as tredde wichtichste knyppunt (28%).

Toanielferieningen meast posityf oer takomst

Goed 40% fan de ferieningen is, nettsjinsteande de knyppunten, posityf oer de takomst. Dêr stiet foaroer dat ien op de tsien ferieningen de takomst min yn ‘e mjitte sjocht. Toanielferieningen binne it posityfst oer de takomst en dûnsferieningen it minst. Yn Opsterlân sjogge yn ferhâlding de measte ferieningen de takomst tsjuster yn. Opfallend is dat yn De Fryske Marren, it Hearrenfean en Weststellingwerf net ien feriening negatyf oer de takomst is.

Frijwilligers ûnmisber

Trochinoar telt in Fryske kultuerferiening trettjin frijwilligers. Sy binne ûnmisber foar aktiviteiten en drage by oan de takomstbestindigens fan in feriening. It grutste part fan de ferieningen jout oan te beskikken oer genôch frijwilligers (93%), dêr’t in treddepart wol fan seit gauris om nije frijwilligers te sykjen.

Ferfolch kultuerferieningsmonitor

De kultuerferieningsmonitor fan it FSP en Keunstwurk is it earste ûndersyk nei kultuerferieningen yn Fryslân en makket sichtber hoe’t it mei de Fryske kultuerferieningen giet as graadmjitter en ynput foar belied. De ambysje is om it ûndersyk periodyk út te fieren. It Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) hat it plan om in lanlike ferieningsmonitor op te setten. By de ûntwikkeling dêrfan wurdt besjoen hoe’t de lanlike en Fryske kultuerferieningsmonitoaren safolle mooglik opinoar oanslute kinne.