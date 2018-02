Frânsk-Flaamsk – Frânsk wurdboek

In hiel bekende taalminderheid is it net. De Flaamsktaligen yn Noard-Frankryk wienen ea de mearderheid, mar hjoed de dei binne it benammen âlde minsken op it plattelân by Duinkerke. It krekte tal sprekkers is net bekend, mar rûzings komme net boppe de fyftichtûzen út.

Dochs binne de Flamingen warber. Hja hawwe der mei sukses foar bodde dat it Nederlânsk op skoallen yn ‘e streek ûnderwiisd wurdt. Hjoed de dei folgje in pear tûzen bern Nederlânske les. Foar de measten is it wilens in frjemde taal, al binne der altyd noch bern dy’t de taal fan pake en beppe leard hawwe.

In groep frijwilligers en taalkundigen wurket sûnt 2011 oan in wurdboek fan it Frânsk-Flaamsk, dat bytiden frijwat fan it Standertnederlânsk ôfwykt. It projekt stiet ûnder lieding fan de ANVT (Academie voor Nuuze Vlaemsche Taele). De papieren ferzje omfiemet wilens sa’n achthûndert siden. De digitale ferzje is fergees as pdf-bestân fan it ynternet te heljen.

Klik hjir om it webstee fan de ANVT te besjen.

Klik hjir foar de nije elektroanyske ferzje fan it Flaamsk-Frânske wurdboek fan de ANVT (pdf).