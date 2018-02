Fraachpetear mei Tryntsje van der Veer

Tryntsje van der Veer: “It moat net in gewoante of in obsesje wurde, mar ik kin eins net sûnder it skriuwen.”

Tryntsje van der Veer is yn 1960 berne yn Nijegea oan ’e Fluezen. Sûnt 2008 wennet se nei tritich jier om utens wer yn Fryslân. Se wurket as psychiater. Se die in tal skriuwkursussen yn Tresoar (lietteksten en dichtsjen) en hat dêrnei ferskate dichtbondels publisearre. Yn 2009 kaam Binnentún út, in bondel mei 49 haikû’s yn kombinaasje mei foto’s fan Ouke Kooistra en muzyk fan Rob du Jardin op cd. Yn 2010 wie sy gearstaller fan Oer it wetter op ’e weagen fan muzyk en poëzij. Dy bondel waard ek útbrocht mei in cd. Yn 2011 kaam Fan binnen út, ier foarjier – From within, early spring út. Oan dy bondel mei cd wurken Ouke Kooistra en Rob du Jardin ek mei. Sûnt 2013 hat Tryntsje mei tastimming fan de útjouwer Van Oorschot in tal fersen fan Vasalis oerset yn it Frysk. Wurk fan har is ek opnommen yn Fryslân poëtisch palet (2012).

Yn 2016 ferskynde de bondel Brieven oan dy – Letters to you, mei cd en tekeningen fan Hendrik Elings. Datselde jier waard de lietesyklus ‘Op ‘e wjukslach fan ’e leafde’ fan Tryntsje op muzyk set troch de komponist Roele Kok. Tryntsje van der Veer wûn ferskate prizen op it mêd fan de taal: yn 2011 de ekstra priis fan de poëzijwedstriid It Winterwaad, yn 2013 de poëzijpriis fan de Keunstmoanne Amelân mei ‘Oade oan it wetter – Ode aan het water’ en yn 2015 in twadde priis mei it ferhaal ‘It sulveren knopke’ by it Mearkefestival Burgum. Yn 2017 wûn se by de Ferhalewedstriid fan it Skriuwersboun de tredde priis foar har ferhaal ‘Oare streken’. Se wûn dat jier ek in priis by de fotowedstriid fan de Keunstkrite Twizel.

