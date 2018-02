Fleanende start animaasjefilm Woesj

Yn ’e hjerst fan 2016 kaam it printeboek Wapper út as aksjeboek fan de Fryske boekewike. Dêrnei hawwe de makkers Yke Reeder en Sytse Jansma mei Akke Antje Hettema by alle tretjin dielnimmende skoallen út it spesjaal ûnderwiis fan Fryslân lâns west mei in teatrale fertelling fan it boek. Nei ôfrin giene de bern sels oan ´e slach en makken se harren eigen ‘wapper’ fan papier. Dy kreaasjes binne no allegear troch Sytse Jansma ferwurke yn de animaasjefilm Woesj.

Yn 2018 sil Woesj by de skoallen lâns, sadat de bern harren fûgels op in grut skerm skitterjen sjogge. De fleanende start (premjêre) is op 16 febrewaris tussen de skriezen fan it Natuermuseum Fryslân. SBO De Aquamarijn sil de earste skoalle wêze dy’t de animaasje te sjen kriget. Nei de feestlike iepening krije de bern noch in rûnlieding troch it museum.

Datum: freed 16 febrewaris

Earste premjêre: 9.15 oere; Twadde premjêre: 10.00 oere Tredde premjêre: 10.45 oere

Plak: Natuermuseum Fryslân

Adres: Schoenmakersperk 2, Ljouwert

Trailer Woesj: www.studiosj.nl