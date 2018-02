Ferlet fan jongfolk yn Fryslân

Fryslân telt hieltyd minder jongelju en de ferwachting is dat dat yn de takomst noch slimmer wurdt. Dêrneist nimt it tal pensjoenberjochtigen ta. Jongelju is hurd ferlet fan om de frijkommende banen oer te nimmen. It Fries Sociaal Planbureau (FSP) organisearret mei D’Drive fan it Friesland College gearkomste oer de ‘Staat van Friese jongeren’: hoe stiet it derfoar mei de Fryske jongerein no en yn de takomst wat learen, arbeidzjen en wenjen oanbelanget?

Bliuwe of fuort?

De measte jongelju bliuwe yn Fryslân te wenjen. Foaral jongelju mei in hbû- of universitêre oplieding geane fuort om harren hoarizon te ferbreedzjen of foar in karriêre earne oars. Oaren sitte mear fêst oan de krite dêr’t se yn hikke en tein binne. Dy wolle hjir bliuwe. Se wurdearje de rêst en de romte, it ticht by famylje en freonen wenjen en gauris it feit dat der Frysk praat wurdt.

Underkant arbeidsmerk

De arbeidsmerk lûkt wer oan, mar net alle jongelju profitearje dêrfan. Yn it algemien jildt: wat heger it opliedingsnivo, wat grutter de kâns op wurk. Wol binne der ferskillen yn baankânsen nei geraden it soarte oplieding. Troch rappe technologyske ûntjouwingen ferdwine krekt de banen foar de leechste nivo’s. Net elkenien kin op in heger nivo in oplieding folgje. Foar dy groep binne passende oplossingen nedich.

Fleksibele banen

In soad jongelju wolle fan de fleksibele arbeidskontrakten ôf. Yn 2005 hie lanlik 40% fan de werksume jongerein in fleksibele baan, yn 2015 is dat oprûn nei 61%. Se ûnderfine dêr in soad ûnwissichheid troch en hawwe dêrtroch muoite om in hypoteek ôf te sluten.

Keap fan in hûs

Mear as de helte fan de Fryske jongerein wennet (noch) by de âlden. In soad fan harren wolle graach op eigen fuotten stean, mar komme net maklik oan in hierwente, om’t de wachtlisten lang binne en de hieren heech. Starters komme ek net maklik oan in keapwente. De regels foar it krijen fan hypoteek binne de ôfrûne jierren oanskerpe.

Wissichheid is winsklik

Mbû-jongelju wolle graach flugger wissichheid oer in fêste baan. Dêrnjonken is ôfstimming nedich oer betelbere keap- en hierwenten foar dy kategory. Dan soene se earder in selsstannich libben ynklaaie kinne. Dat fersterket de leefberens fan doarpen en stedswiken, benammen yn plakken dêr’t sprake is fan fergrizing.

Fryslân as basisstasjon

Fan de hbû- en wû-jongerein bûten de provinsje jout in part oan om mei de tiid wol nei Fryslân werom te wollen. Wurk op nivo is lykwols de wichtichste betingst om werom te kommen. Guon mei in hegere oplieding wolle oer it algemien wol reizgje foar it wurk. Soks yn kombinaasje mei bettere ynfrastruktuer yn de provinsje jout harren perspektyf. Sa wurdt it mooglik dat jongelju yn Fryslân wenje en bûten de provinsje arbeidzje.

Oer de ‘Staat van Friese jongeren’

In jier lang hat it FSP ûndersyk dien nei de Fryske jongerein. Underfining fan de jongelju sels stie dêr sintraal by. Hûndert jongelju binne ûnderfrege. Dêrneist binne sawat seishûndert âlden befrege fia Panel Fryslân. De ‘Staat van Friese jongeren’ is ôfsletten mei in sympoasium yn ‘Neushoorn’ yn Ljouwert. Ferskate saakkundigen lieten harren ljocht skine oer de útdagingen oan de jongerein in Fryslân. Nei ôfrin waard de einpublikaasje yn de foarm fan in eigen tydskrift Jong! útrikt.