Feankoloniale rockband Høksons presintearret ‘De Duvel’

In narsistysk kapitalist dy’t tinkt minsken oan te heljen mei grutte sommen jild. Dêr giet de nije single De Duvel fan de Feankoloniale rockband Høksons út East-Grinslân oer. Dy single wurdt presintearre op 16 febrewaris by Omrop Fryslân.

“Wy hawwe fans yn hiel Noard-Nederlân en dêrbûten. Yn Fryslân, dêr’t wy al ferskillende kearen te gast west hawwe ek, by it regionale radio- en telefyzjeprogramma Noardewyn. Wy fine it hartstikkene moai dat wy yn dat programma ús nije single presintearje meie”, fertelt Høksons-frontman Gert Huls.

Fideoklip

Tagelyk mei de single komt in fideoklip út, dy’t te sjen en hearen wêze sil fia in soad mediakanalen, lykas radio en tv, muzyksiden en sosjale media. Yn it programma Noardewyn is dizze ek foar it earst te sjen. Foar de band is it de earste fan in fjouwer EP’s dy’t dit jier útkomme.

Toernee

Dit jier ek geane de Høksons op toernee. De band spilet dan benammen yn Noard- en East-Nederlân in soad feesttinten en sealen plat mei eigen wurk en covers fan Normaal. Der is noch wat romte foar ekstra optredens. Wa’t dy oanfreegje wol kin by frontman Gert Huls terjochte: info@hoksons.nl.

Boerehardrock

De Høksons binne de godfathers fan de Feankoloniale rock. It is in nije loat oan de rock-’n-rollstam. “Wy binne earder in boerehardrockband as in feestband”, seit Huls. De ynfloeden fan Normaal, AC/DC, Volbeat, Motörhead en Status Quo binne dúdlik: “Feankoloniale rock-‘n-roll is rau en rjocht foar de raap, mei hert en siel yn Feankoloniaal dialekt. Fan âld oant jong, ryk of earm, elkenien komt los.”

De nije single stiet op de nije EP Van de Duvel. Dy is fan 16 febrewqris ôf te krijen fia www.hoksons.nl en bol.com. Dy EP kin beharke wurde fia de bekende streamingtsjinsten. Sjoch foar spyldata, lokaasjes en oare ynfo op www.hoksons.nl.