Farrende eksposysje 11fountains noch ien dei yn Snits

De farrende eksposysje De Tocht mei de 11fountains, dy’t yn de kommende wiken by de alve Fryske stêden lâns giet, is snein 18 febrewaris noch te sjen yn Snits. Dêrnei giet er nei Drylts. Yn Snits leit it histoaryske sylskip de Tromp, dy’t de eksposysje oan board hat, by de Wetterpoarte. Snein binne de iepeningstiden fan 13.00 oant 18.00 oere.

De Tocht is in rûnfarrende útstalling oer de alve fonteinen yn it ramt fan LF2018 op de koftsjalk de Tromp. Yn oanrin op de iepening fan de fonteinen op 18 maaie 2018 fertelt De Tocht it ferhaal efter 11Fountains, op unyk farrend kultureel erfguod, mei de maketten fan takomstig kultureel erfguod oan board. Fierder is der byldmateriaal om efter de skermen it proses fan it meitsjen yn de studio’s te besjen. Dat omfiemet it hiele proses, fan yn dy de bûtenlânske keunstners oant en mei de Fryske ambachtslju en bedriuwen. Der binne ek boeken oer it wurk fan de keunstners.

By de iepening fan it kulturele jier wie de Tromp yn Ljouwert. Ferlione wioeke lei er yn Rotterdam by gelegenheid fan de Art Rotterdam kunstweek. No’t it skip wer yn Fryslân is docht al;le wiken in oare stêd oan. It oersjoch is te sjen op www.11fountains.nl (klik op De Tocht).

11fountains

It projekt fan de 11 fonteinen yn alve stêden, makke troch alve ynternasjonale topkeunstners omfettet hjoeddeiske keunst en âlde kultuerskatten. In kombinaasje fan wetter, natuer en kultuer, barstend fol ferhalen. It is in unike mooglikheid om de geheimen fan Fryslân te ûntdekken.