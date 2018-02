F1-Assen moaie kâns foar hiel it Noarden

It soe in fantastyske kâns wêze foar hiel Noard-Nederlân as Assen en Drinte der tegearre yn slagje om in Formule 1-wedstriid te organisearjen op it TT-sirkwi. Dat is it boadskip fan de gemeenten Grins, Ljouwert, Emmen en de provinsjes Grinslân en Fryslân. De útstrieling en oantrekkingskrêft fan de Formule 1 is in prachtige kâns om ynternasjonaal omtinken te krijen foar it lânsdiel. De ekonomyskee útwerking is net te ûnderskatten, hoareka en hotels yn hiel Noard-Nederlân sille de positive effekten ûnderfine. De provinsjes Grinslân en Fryslân en de gemeenten Emmen, Ljouwert en Grins steane fjouwerkant efter de Drinten yn it realisearjen fan dy prachtige ambysje.

Joost van Keulen, wethâlder Ekonomyske Saken yn Grins: “De hjoeddeiske TT hat al in grut effekt op de ekonomy fan de stêd, lit stean as de Formule 1 nei it Noarden komme soe. Grins stipet Assen as F1-lokaasje.”

Friso Douwstra, wethâlder Ekonomyske Saken yn Ljouwert: “De TT is ít sirkwi fan Nederlân. Mei rjocht dat yn Assen no de F1 komme kin. Sa’n barren is geweldich foar de hiele regio. Yn Noard-Nederlân kinne jo skeakelje en gas jaan, bûten en aanst ek óp it sirkwi.”

Patrick Brouns, deputearre Ekonomyske Saken yn Grinslân: “De Formule-1 past by de ambysjes fan ús Topdutch regio. It leveret in geweldige bydrage oan ús ynternasjonale profilearring, jout ús de mooglikheid om de wrâlld kennis meitsje te litten mei de rike kultuer et it lânskiplik erfgoed fan ús regio en leveret in foarse ekonomyske stimulâns. Koartsein: de F1 yn Assen is Topdutch!”

Bouke Arends, wethâlder Ekonomyske Saken yn Emmen: “Formule 1-wedstriden yn Assen binne in fantastyske promoasje foar Noard-Nederlân en foaral foar ús provinsje. No kinne we ek ticht by hûs genietsje fan in race fan Max Verstappen.”

Sander de Rouwe, deputearre Ekonomyske Saken yn Fryslân: “Oft it no giet om Thialf op it Hearrenfean of it TT sirkwi yn Assen, topsport en Noard-Nederlân hearre byinoar. Wat mear en better wy ús sportynfrastruktuer benutte, wat better dat is foar elkenien.”