Koartby is by útjouwerij Jongbloed op It Hearrenfean it Evangeelje fan Mattéus yn it Frysk ferskynd. It boek mei de titel Lokkich binne jimme is fraai foarmjûn, en by elk haadstik hat Jongbloed in moaie foto útsocht, dy’t in ferbining leit tusken Fryslân en de wrâld fan it Evangeelje. De oersetting is makke troch dr. Liuwe H. Westra, ûndersiker by de Fakulteit Katolike Teology fan ‘e Universiteit fan Tilburch en dosint oan ‘e Protestantske Teologyske Universiteit yn Grins. Inisjatyfnimmer en opdrachtjouwer foar de oersetting is de Stifting Fryske Bibel foar de Ienentweintichste Ieu.

It boekje is te keap foar € 9,95 yn ’e winkel, of fia Liuwe Westra sels. Wa’t in persoanlik sinjearre eksimplaar wol, kin in mail stjoere nei liuwe.westra@mensa.nl. In resinsje skreaun troch Koen Zondag stie moandei yn it Frysk Deiblêd. De oersetter lit witte dat er iepenstiet foar alle kommentaar op it boekje.