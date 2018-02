Ekstra jild foar splis lân

Der komt € 180.000 ekstra beskikber foar boeren om harren lân wieter te meitsjen. Dat is goed foar de greidefûgels. It ekstra jild is allinne beskikber foar boeren dy’t ein ferline jier in oanfraach yntsjinnen. Der waard doe € 180.000 mear oanfrege as de beskikbere € 100.000. Om de boeren yn ‘e mjitte te kommen, stelle Deputearre Steaten it ekstra jild beskikber. Wiet gerslân is geunstich foar greidefûgels. Der komme ynsekten op ôf, in wichtige itensboarne foar pykjes.

Lân wieter meitsje

Lân kin op ferskate manieren wieter makke wurde; troch it wetterpeil te ferheegjen, oars om te gean mei greppels of troch lân ûnder wetter te setten (spliswiet-gebieten). Dêrfoar moatte boeren dammen of keardammen oanlizze. Mei it ekstra jild kinne se oan ‘e slach.

Agraryske kollektiven

Boeren en grûneigeners koene fan 9 oktober oant en mei 1 desimber 2017 fia harren agrarysk kollektyf subsydzje oanfreegje. Dat koe allinne as se lân hawwe yn in greidefûgelkearngebiet, sa’t kânsrike gebieten foar greidefûgels ek wol neamd wurde. In agrarysk kollektyf is in gearwurkingsferbân fan boeren en grûnbrûkers. Fryslân hat sân kollektiven.