Earbetoan oan Boele Bregman yn Museum Belvédère

Hjoed, 9 febrewaris, is it hûndert jier lyn dat Boele Bregman (1918-1980) berne waard. Om dy bysûndere dichter en keunstner te earjen, is yn Museum Belvédère yn Oranjewâld in lyts retrospektyf ynrjochte.

It wurk fan Bregman is kleurryk, fantasyfol en ferfolle fan in langstme nei in bettere wrâld. De tematyk fan de skilderijen, etsen, kollaazjes en plastiken is yn hege mjitte autobiografysk. Yn in grut part fan syn wurk hat er himsels ôfbylde of is de foarstelling ta syn libben werom te lieden. Nei in foarsichtich begjin yn de jierren fyftich, fûn de keunstner al gau de foarm dêr’t er syn gefoelens en observaasjes op in lyryske en folslein eigen wize yn ferbyldzje koe. Earst binne it hast mearke-eftige foarstellings, folge troch paradyslike dreambylden. Dan wurdt syn palet donkerder en syn wurk heimsinniger, sels driigjend.

Under ynfloed fan maatskiplike en politike ûntwikkelingen kiest er yn de lettere jierren sechtich, partij foar de ûnderdrukten en ferset er him tsjin de autoriteiten. Dat komt ta utering yn grutte doeken mei rauwe foarstellings. Ynienen hawwe de minsken yn syn wurk bloed oan ’e hannen. Yn dat lettere wurk ferliest de skilder lykwols nea it poëtyske aspekt út it each.

Bregman, dy’t net graach mei syn wurk op ’e foargrûn kaam, kiest yn de jierren santich foar it isolemint. Hy eksposearret net mear en skilderet rêstich, lytse skilderijen. De útstalling yn Museum Belvédère toant syn hiele ûntjouwing as keunstner, mar dan yn beskieden ferbân. Boele Bregman wurdt rekkene ta ien fan de wichtichste Fryske skilders fan nei de oarloch.

Iepeningstiden Museum Belvédère: tiisdei o/m snein 11.00-17.00 oere

Oranje Nassauleane 12, Hearrenfean-Oranjewâld

www.museumbelvedere.nl / info@museumbelvedere.nl