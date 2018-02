Donorwet tiisdei fannijs yn ‘e senaat

De donorwet dêr’t sa om tsierd wurdt, stiet tiisdei fannijs op ‘e wurklist fan ‘e Earste Keamer. Ferline wike wie de senaat der ek al oer gear, mar doe kamen de senators jitte net út ‘e rie.

It útstel fan D66-folksfertsjintwurdichster Pia Dykstra is om oan te nimmen dat elkenien dy’t gjin beswiering fêstleit as wolbereide orgaandonor te beskôgjen. Der is yn Nederlân in grut ferlet fan organen foar sike minsken en yn oare Europeeske lannen hat in ferlykbere regeling fandatoangeande al gâns fertuten dien.

De PvdA en it CDA yn ‘e Earste Keamer hawwe lykwols soarch oer it grûnrjocht fan ‘e ûnoantaastberens fan ‘e lea en om ‘e ynbring fan ‘e beneisten. De senators woene dat frou Dykstra ferdútste hoe’t har útstel yn it lyk te bringen is mei dy soargen. Frou Dykstra hat te witten dien dat, lykas no, de dokters de sibben as regel kedize litte oer de organen fan ‘e deade.

Op it stuit is it sa dat minsken yn Nederlân gjin orgaandonor binne oant hja fêstlizze dat hja dêr ree ta binne. Dan jildt jitte dat de beneisten ja sizze moatte.