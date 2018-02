Freed 2 febrewaris fersoarge de Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga de poëtyske iepening fan it Lân fan taalgebou ‘OBE’ op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert mei ûndersteand gedicht.

DE TOCHT DE TAAL

‘De OBUS over de stad’

Paul van Ostaijen

De stêd betinkt syn wegen,

groetet – Obus, obas, –

betiid moarntiid noch,

syn skimen en passanten.

Ut streken, tekene fan

stof en stjerren, strykt

mei alle sinnen iepen

it ljocht de Foarstreek oer,

sjocht yn de erkers boppe

de apoteek hoe’t in frou

har de rokken skikt,

mei in tillefoan oan it ear

de nachtlampe útknipt

en fertrekt, sa’t tiid

in weireitsjen is yn in taal

dy’t har net sizze lit.

It ljocht, it koekeloert

in tel troch it kattelûkje

yn ’e doar fan in broer en

sjit yn in flits de grêften oer,

dêr’t de skym fan in man,

dy’t inkeld yn syn fersen

wenje kin, boppe in saak

mei stoffen en kleden

in see oan wolkens beëaget,

dy’t him de dreamen sjonge

fan in eilân, fier foarby

de dei syn bedomptens.

De stêd betinkt syn wegen,

kloppet op ’e Kelders

tsjin finsters en lûken, heart

yn it reinen oer By de Put

it lûd fan stjittende treinen,

op wei nei in dûnker

easten, de weifierde

stimmen – hoe’t tirannen

de wurden omklapten ta

leagens yn de oere

fan in waansin, dêr’t

de taal it tinken yn ferlear.

De moarn, in fersopene kat,

brekt iepen by it ljocht,

dat út de termen fan ’e sinne

oer de trije terpen spat,

it ljocht dat – Obus, obas, –

triljende as in famke

yn it stal fan fisk har

it glêzen lyfke driuwe lit

nei in skeaneagjende

fjoertoer, mei stimmen dy’t

flústerje: o, kumara, kumara,

tha maidin, maidin mhaith.

En de stêd sprekt, hâldt

(as in terp de tiid) talen en

tongen yn it ljocht fan

dat wat men is: foarbygonger.

Eeltsje Hettinga