De takomst ropt om dy

Kollum fan Aant Mulder

Ferline wike ha we nei de iepening fan Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018 west. Om’t we suver ûnder de yndruk wiene fan de foarnommen ferkearsmaatregels yn Ljouwert betochten we dat we fan Snits ôf mar better mei ’t spoar reizgje kinne soene. Wy ha thús efter de kompjûter de kaartsjes regele. Dat wie ek mar goed, want oars wiene we om’t it kâlder en wieter wie as we ferwachte hiene, faaks ek noch thús bleaun. We reizgen dus mei ’t spoar en doe’t we yn ’e trein sieten, betocht ik dat it skoften lyn wie, dat ik foar it lêst sa fan Snits nei Ljouwert reizge. Dat sil wol sa lang lyn west ha, dat reizgjen mei’t spoar noch gewoan taalgebrûk wie. Dat seit no net ien mear. Wy reizgje hjoed-de-dei mei de trein.

Sa hat de taal my daliks yn ’e besnijing. Dat komt om’t oer LF2018 en de taal in protte skreaun en wreaun is. It tema fan kulturele haadstêd ‘de iepen mienskip’ soe hast it iennige Frysk wêze. Men kin dêroer lêze wat men wol, mar wat men sels sjocht en heart, dat giet dermei. Wy binne benijd nei dat grutte ferskaat oan aktiviteiten en de talen fan dy aktiviteiten, dat wy sette mei nocht en wille op tiid ôf. Wy moatte in ein omrinne om yn it sintrum fan Ljouwert te kommen. It is dúdlik drokker as op oare sneontemiddeis. Wy rinne earst by it Saailân lâns. Dat is folslein ôfsletten en wa’t dêr de iepening sjen wol, sil troch poartsjes moatte. We rinne fierder nei it Aldehouster Tsjerkhôf. Dêr stiet in hiel nij gebou Obe. It is in besikerssintrum dat de tagong foarmet nei It lân fan taal. De iepening fan Obe is op 2 febrewaris en it wurdt ein maart foar’t It lân fan taal yn de Prinsetún klear is. Likegoed binne we al wolkom. Wy wurde yn it Hollânsk wolkom hjitten. As de gastfrou heart dat dat net nedich is, skeakelet se daliks oer. Wy krije in polsbantsje om dat eins nearne ta tsjinnet, mar ús wol yn fjouwer talen ‘wolkom’ hjit. Yn it gebou besjogge we 6720 blokjes mei talen, dy’t troch mear as tsien minsken praat wurde en in prachtich keunstwurk fan de Britske keunstner Tim Etchells, dy’t fan fjouwerentachtich wurden oer hoe’t taal brûkt wurde kin, yn fjouwer talen yn kleure neonbuiskes in moai gehiel makke hat. Dêr heart it Frysk mei wurdsjes as: beskuldigje, rabje, núnderje, oerdriuw, orearje by. Moai!

Dat gefoel dat it Frysk meidocht, hâld ik op ús kuier troch de stêd fan Aldehouster Tsjerkhof nei Gûverneursplein en dêrwei nei Twabaksmerk en Saailân. Ik hear hieltyd ferskillende talen om my hinne. Wy wurde ornaris yn it Hollânsk oansprutsen, dat wol. Dêr bliuwt it by. As oaren hearre dat dat net hoecht, dan prate we samar gewoan Frysk mei-inoar. Dat is by de foarpriuwkes fan it programma net oars as yn de hoarekagelegenheden. Wy sjogge de Fryske hynders yn optocht foarbykommen. Wy genietsje fan koaren, korpsen en drumbands, in repetysje fan de opera Aida yn it Provinsjehûs, it projekt Linen yn it lân by Wâldsein en mear. Guon projekten hawwe sels hielendal gjin taal nedich lykas The Silent Brass band. Folsleine stilte! Dat is eins ek taal. Sa falle we fan it iene yn it oare en ûnderwilens komt de Pauperfontein ek noch yn dielen foarby. Wy fermeitsje ús wol. Likegoed hiene we wol wat mear foarpriuwkes sjen wollen. Dy foarpriuwkes binne lykwols sa troch de stêd hinne ferspraat, dat it net te dwaan is en rin oeral hinne en om dêr dan ek noch krekt op it goede momint te wêzen.

Fan de trije pleinen dêr’t de iepeningsseremoanje sjoen wurde kin, kieze we it Saailân. Dat liket ús fan de trije lokaasjes de moaiste ta. Dêr komme de Kening en de Keninginne om de klokken te lieden om sa LF2018 te iepenjen. Dêr wolle we net te let stean. Wy binne der op ’e tiid, want net folle letter hearre we, dat it plein fol stiet en dat net ien mear talitten wurdt. Wy hawwe ferwachtingen oangeande in foarprogramma, mar dat is der net. Dat falt ôf en net sa’n bytsje ek. It betsjut: Wachtsje en wat prate mei de minsken om ús hinne. Dat giet wer like noflik as yn ’e stêd. Om kertier oer njoggenen sil it heve. De iepeningsseremoanje is prachtich. Wy genietsje fan koaren en korpsen, sjongers en sjongeressen as ien gehiel presintearre op de tydlike Aldehou fan stegerbuizen by it gerjochtsgebou. Dat jildt ek foar de optredens en foar de talen, dy’t brûkt wurde. Hieltyd wer liket it wol oft de trije pleinen ien wurde yn ien grutte digitale en muzikale ljochtshow.

Foto © Aant MulderIt hichtepunt, dat is fansels it liet Om seis oere thús, fan Nynke Laverman (tekst) en Sytze Pruiksma (muzyk) en prachtich songen troch Nynke Laverman sels, wylst se op in Fryske hynst sit. Dan wurdt it tiid om symboalysk de klokken te lieden. De Kening en de Keninginne, yn ’e mande mei de beide spilers op ’e toer lûke oan it tou. Wy sjogge de klokken digitaal hinne en wer gean. Fan alle kanten komt it bimbamjen fan klokken op ús ôf. As it lieden dien is, ferwachtsje ik de Kening te hearren. Mar nee. It liket de Silent Brass Band wol. Gjin taal. Dochs wol handich betocht! It selskip set like stil wer ôf as it kommen is nei de stedsskouburg, dêr’t de pommeranten nei alle gedachten krekt wat in oar iepeningsfeest hawwe as wy op it Saailân. Mar moai is it wol. Ryk oan talen en mei wurden as ‘fertel’, ‘dream’, ‘sjoch’ mei omtinken foar it Frysk. Wy sette wer op hûs ta. Ien sin bliuwt hingjen: ‘De takomst ropt om dy.’ En sa is it. Oars sein: ‘De takomst is uzes mei-inoar.’ Dat jildt dus ek foar it Frysk.

Aant Mulder fan Balk hold dit praatsje op sneon 3 febrewaris yn syn fêste rubryk Taalferoaring op Radio Spannenburch. Dy stjoert sneons fan 15.00-16.00 it programma ‘Gewoan Frysk’ út. Dat wurdt moandeis fan 9.00-10.00 werhelle.