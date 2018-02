De Greidhoeke. Kultuerhistoarje fan in ryk greidefûgelgebiet

Boekoankundiging

No’t alle eagen op de kulturele haadstêd Ljouwert rjochte binne, is it in moai momint om ek ris fierder Fryslân yn te dûken. Tusken de fjouwer Fryske stêden Ljouwert, Frjentsjer, Boalsert en Snits leit nammentlik it iuwenâlde lânskip ‘de Greidhoeke’, in prachtige krite dêr’t natuer en kultuerhistoarje hân yn hân geane.

De Greidhoeke is in krite dêr’t lange tiid de see baas boppe baas wie. Goed 2500 jier lyn waarden dêr de eerste terpen boud. No lizze de wichtichste greidefûgelgebieten fan Natuurmonumenten yn de Greidhoeke: Skrok, Skrins en de Leonserpolder.

It âlde kultuerlânskip mei de sleatten, greppels en blomrike gerslannen fol greidefûgels is dêr noch folop werom te finen. Se foarmje dêrmei in skerp kontrast mei de faaks yntinsyf brûkte lânbougrûnen yn it oare part fan de Greidhoeke.

Troch de iuwen hinne binne der in soad âlde spoaren ferlern gien en is it lânskip fan de Greidhoeke foars feroare. Yn De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied wolle de skriuwer en inisjatyfnimmers harren leafde foar de Greidhoeke oerbringe, sadat de krite yn de takomst bewarre bliuwt foar nije generaasjes sleatsjespringers en fûgelspotters. Oan de hân fan ferhalen, kaarten en foto’s leare lêzers dit bysûndere stikje Fryslân no (better) kennen.

It boek lit sjen wat ferlern gien is, mar foaral ek wat der noch wol is. De skries bygelyks, dy’t 29 jannewaris alwer sinjaleare is en dêrmei tige betiid weromkommen is nei de keale Fryske greiden.

Boekpresintaasje

Tiisdei 13 febrewaris om 15.30 oere yn kafee Noflik, Sibadawei 2, Easterein.

Deputearre Kramer fan provinsje Fryslân, boargemaster Crone fan Ljouwert en wethâlder Faber fan Súdwest-Fryslân sille de earste eksimplaren krije.