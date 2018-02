De gefolgen fan #MeToo

De aksje #MeToo krijt gâns reaksjes. Fral yn ‘e USA doarre hieltyd mear froulju har te uterjen oer ûndergien misbrûk. In bulte manlju lykje fral dêr har macht misbrûkt te hawwen foar dit ienfâldige doel. En ja, mei leafde hat it neat te krijen en miskien wol net iens mei seks; it is gewoan de dominante mantsje-aap dy’t de baas spylje wol.

Troch de #MeToo-beweging sille sokke typen wierskynlik minder te sizzen krije en komme froulju mear oan’e lieding. Dat betsjut dat der in grutte kâns is, dat folle mear it soargjende type minske it yn’e maatskippij foar it sizzen krijt. It ûnsinnige sammeljen fan miljarden troch in lytse groep sil dan wer folle mear ferfongen wurde troch in earlike ferdieling, wêrtroch’t alle minsken better oan har trekken komme.

De grutte motor fan it oerdreaune kapitalisme soe wolris ynein wêze kinne, Want lit ús earlik wêze: it echte wurk wurdt dien troch minsken dy’t foar har plezier oan ‘e gong binne!

Pyt