‘Blijven eten’, resepten foar in sûne wrâld

‘Hoe kinne wy mei alle minsken op dizze planeet noch lekker trochite?’ Om in oplossing foar dat fraachstik te finen nimt Lars Charas de lêzer yn syn boek Blijven eten mei op in reis by topkoks en wittenskippers yn 25 lannen lâns.

It boek sjocht foarút, nei in takomst dêr’t we yn trochgeane mei iten, mar wol twongen wurde om oare karren te meitsjen oer wat der op ús board leit. Dy takomst is tichterby as we tinke, neffens de skriuwer kinne we dêr mar better no al oer neitinke.

Yn Blijven eten sketst Lars in mondiaal byld fan ús iten en ytkultueren yn relaasje ta tsientallen duorsumheidstema’s. Hy fertaalt dat nei praktyske rjochtlinen en kulinêre eksperiminten. In protte fan de bekende topkoks dy’t yn Netflix-searjes as Chef’s Table te sjen binne, hawwe bydroegen oan it boek. Yn it boek steane fjirtich fraachpetearen en santich resepten, dêr’t it it earste tagonklike konsuminteboek oer it wrâldfiedselfraachstik troch wurden is.

Lars Charas is de ynhâldlik koördinator fan in mondiale beweging foar koks foar duorsumens. Syn boek Blijven eten wurdt troch koksopliedings yn ferskate parten fan de wrâld brûkt foar harren duorsumheidsedukaasje en wûn yn maaie 2017 de Gourmand Award foar it bêste digitale itensiedersboek.

Blijven eten | Lars Charas | ISBN: 9789021567983 | € 29,99 | Kosmos Uitgevers