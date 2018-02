BinckBank Toer 2018: fan It Hearrenfean oant Geraardsbergen

De BinckBank Toer lûkt yn 2018 ek wer dwers troch Nederlân en België. De iennige UCI WorldTour fytstoer set op moandei 13 augustus yn Nederlân útein op It Hearrenfean. Op snein 19 augustus sil yn it Belgyske Geraardsbergen de opfolger fan Tom Dumoulin bekend wurde.

It begjin fan de fjirtjinde BinckBank Toer is yn Boalsert. Dêr sil op snein 12 augustus de ploegepresintaasje wêze. Krekt as twa jier lyn wurdt in sfearfolle yntocht fan de ploegen en hurdfytsers yn boatsjes ferwachte op wei nei it poadium.

Boalsert is ek it oankomstplak fan de iepeningsrit, dy’t de moandeis mei in ‘Grand Départ’ op It Hearrenfean begjint. In dei letter meie de tiidriders har klearmeitsje foar in koarte, mar krêftige tiidrit fan 13 kilometer mei start en oankomst yn Venray.

Op woansdei 15 augustus lûkt it peloton nei België. Ut Aalter wei giet de rit nei Antwerpen dêr’t de hurdfytsers in part fan it parkoers fan it Belgysk kampioenskip fan 2017 wachtet. Blankenberge – Ardooie, op tongersdei, is in klassiker yn de BinckBank Toer. Ferline jier wie wrâldkampioen Peter Sagan dêr de winner, yn it resinte ferline wisten André Greipel en Tom Boonen de winst op te easkjen. Op freed krúst it peloton troch België út Sint-Pieters-Leeuw yn it Pajottenlân wei oant yn Lanaken.

Foar it beslútwykein lûkt de grutste wielerronde fan de Lage Landen de hichte yn. Op sneon ferbynt de rit Riemst – Sittard-Geleen Belgysk mei Nederlânsk Limboarch. Underweis lizze de bekende pittige hellingen en de oankomst is yn it Tom Dumoulin Bike Park. Sneins begjint it peloton oan de prachtige Lacs de l’Eau d’Heure en giet de finale oer de legindaryske Muur, Bosberg en Denderoordberg mei in spektakulêre finish op de Vesten. Dêr liet Jasper Stuyven ferline jier elkenien efter him en stelde Tom Dumoulin syn einoerwinning en winst fan de griene BinckBank-liederstrui feilich, foar toppers as Tim Wellens, Greg Van Avermaet, Peter Sagan, Lars Boom en Philippe Gilbert.

“It parkoers stiet ek no wer hielendal yn it teken fan de filosofy: in perfekte rittewedstriid oanbiede foar de echte ‘klassike’ hurdfytser”, makket Nick Van Den Bosch fan organisator Golazo dúdlik. “As wy nei de útslaggen fan foargeande jierren besjogge, binne we dêr elk jier wer yn slagge. Foaral yn it lêste wykein kinne de toppers fan de klassike maitiid harren stimpel op de wedstriid drukke. Mei de Binck Gouden Kilometer soargje wy der ek foar dat yn elke rit de koers op 20 kilometer fan de streep al losbarst. Wy sjogge wer út nei een toer fol ferrassingen.”