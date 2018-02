Bildtse week in taalpaviljoen MEM

D’r komt ’n Bildtse week in ’t taalpaviljoen ‘MEM’ in ’e ‘Prinsentuin’ in Luwt! Deuze Bildtse week is fan sundeg 1 april ant en met sundeg 8 april 2018. Bildts Aigene is doende om in samenwerking met ferskaidne ândere Bildtse pertijen ’n mooi fariëerd programma innander te setten. Soa is d’r overleg weest met Dirk Reitsma foor Bildtse happys, komt d’r mezyk fan de Feetwarmers, binne d’r mooie plaatsys en ferskaidne Bilkerts – ouwer en jong- drage gedichten foor of fertelle ferhalen.

At Bildts Aigene ’t programma klaar het, wort dat fansels bekind maakt.

Eerder worde bekind dat ’t Bildts dochs ’n plak in ’t taalpaviljoen krijt. Fansels kin dat ok niet ontbreke!